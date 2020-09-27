Здесь без изменений. Есть платный GOLD (20 грн/месяц), есть бесплатный.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:39
Re: Приватбанк
Здесь без изменений. Есть платный GOLD (20 грн/месяц), есть бесплатный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:56
Re: Приватбанк
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:47
В мене появились припущення, що в даному випадку пан повівся на платний варіант, так як КЛ невеликий а при наявності депо дали би більше, а можливо ще і якихось страховок підвісили в додачу до платного голда.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:08
Re: Приватбанк
Это точно, даже такой как звонки по ночам от задротов.
----------------------
Если ваш сосед взял кредит и не загасил его в Гроши е чи е-гроши.
По базе пробивают всех соседей ( даже дом) и ставят на обзвон.
Первый день - 75 пропущенных с колоды номеров, потом начинаются ночные.
Ходили в полицию - " це ваш номер взяли з бази привата и развлекаються, може мисяць, п1вроку, р1к" Реально - у чела была только карточка в привате, пенсионная - сейчас ночные "будильники". относитесь к привату критически, будьте готовы сменить и похоронить свой финансовый номер. Це таке .... ла№но, аба гу№но.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:23
Goodman
даже если в телефоне нет чёрного списка, то всегда можно установить переадресацию)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:46
Re: Приватбанк
куды его переадросовывать?
Я вам не за списки, я за технологии и пофигизм MY COPов.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:35
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:45
часто можно на те номера шо названивают (если там берут трубку).
самое интересное если звонит не робот и его впроцесе переадресовать в его же контору
(типа набрать со второй линии)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|