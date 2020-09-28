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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8691869286938694
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:26

  oleks1y написав:Можна відкрити на 1 місяць якийсь депозит, попвнити без комісії його з універсалки а в кінці терміна з депозиту перевести на КДВ???


Саме так.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:31

Re: Приватбанк

oleks1y, строковий депозит на місяць Вам у допомогу ;)
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:08

  oleks1y написав:Можна відкрити на 1 місяць якийсь депозит, попвнити без комісії його з універсалки а в кінці терміна з депозиту перевести на КДВ???

Да
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:11

"На жаль, на даний момент можуть спостерігатися труднощі при проведенні різних банківських операцій і проведенні платежів в Приват24.
Орієнтовний термін вирішення - до 15:30"
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:52

#зелене_лайно знову блокує перекази, прикриваючись перевіркою служби моніторингу.
Сума переказу до 5 тис. Переказ на власну карточку в монобанку. #зелене_лайно чи ви думаєте люди мають вільний час, щоб тратити його на вас?
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:54

UPD
Прийшло смс про необхідність скористатися іншими каналами, очевидно, з вищою комісією.
#зеленелайно, коли ти вже нажерешся?
mlynok
 
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