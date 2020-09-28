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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:26
oleks1y написав:
Можна відкрити на 1 місяць якийсь депозит, попвнити без комісії його з універсалки а в кінці терміна з депозиту перевести на КДВ???
Саме так.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 10:31
oleks1y, строковий депозит на місяць Вам у допомогу
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Додано: Пон 28 вер, 2020 11:08
oleks1y написав:
Можна відкрити на 1 місяць якийсь депозит, попвнити без комісії його з універсалки а в кінці терміна з депозиту перевести на КДВ???
Да
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Додано: Пон 28 вер, 2020 15:11
"На жаль, на даний момент можуть спостерігатися труднощі при проведенні різних банківських операцій і проведенні платежів в Приват24.
Орієнтовний термін вирішення - до 15:30"
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Додано: Вів 29 вер, 2020 12:52
#зелене_лайно знову блокує перекази, прикриваючись перевіркою служби моніторингу.
Сума переказу до 5 тис. Переказ на власну карточку в монобанку. #зелене_лайно чи ви думаєте люди мають вільний час, щоб тратити його на вас?
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Додано: Вів 29 вер, 2020 12:54
UPD
Прийшло смс про необхідність скористатися іншими каналами, очевидно, з вищою комісією.
#зеленелайно, коли ти вже нажерешся?
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mlynok
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:36
mlynok написав:
UPD
Прийшло смс про необхідність скористатися іншими каналами, очевидно, з вищою комісією.
А хіба зараз не всі комісії однакові? Наче 0,5% хоч СЕП, хочь Р2Р
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:39
M-Audio
#зеленелайно не пускає сепом, пропонує банкомат, касу, термінал.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:01
mlynok написав:M-Audio
#зеленелайно не пускає сепом, пропонує банкомат, касу, термінал.
знущається в карантин
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:19
Мизантрóп написав: mlynok написав:M-Audio
#зеленелайно не пускає сепом, пропонує банкомат, касу, термінал.
знущається в карантин
Конец месяца -- лимиты в МПС иссякли
Не банк, а #зеленелайно
... делайте хоть что-нибудь!
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