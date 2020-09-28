Якщо КДВ банкомат і каса хороша пропозиція.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:31
Якщо КДВ банкомат і каса хороша пропозиція.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:39
Квесторе_поверніться
Ні, універсалка. Не проблема - потягнув з моно.
Але навіщо такі зіхера? Всі параметри поза ризиком.
Хіба, щоб налякати мене і погнати в банкомат.
Одним словом, #зеленелайно
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