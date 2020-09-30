Якщо КДВ банкомат і каса хороша пропозиція.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:31
Якщо КДВ банкомат і каса хороша пропозиція.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:39
Квесторе_поверніться
Ні, універсалка. Не проблема - потягнув з моно.
Але навіщо такі зіхера? Всі параметри поза ризиком.
Хіба, щоб налякати мене і погнати в банкомат.
Одним словом, #зеленелайно
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:09
можно. но долго ждать
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:37
А давно Приват стал брать комиссию за СЕП не 3 грн, а 5 грн?
Крохобор, блин...
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:57
в День Знаний обсуждали
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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