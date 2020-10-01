Якщо КДВ банкомат і каса хороша пропозиція.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:31
Якщо КДВ банкомат і каса хороша пропозиція.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:39
Квесторе_поверніться
Ні, універсалка. Не проблема - потягнув з моно.
Але навіщо такі зіхера? Всі параметри поза ризиком.
Хіба, щоб налякати мене і погнати в банкомат.
Одним словом, #зеленелайно
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:09
можно. но долго ждать
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:37
А давно Приват стал брать комиссию за СЕП не 3 грн, а 5 грн?
Крохобор, блин...
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:57
в День Знаний обсуждали
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:54
Re: Приватбанк
С 1 сентября.
СЭП на счета физлиц стал 0,5 % (минимум 5 грн).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:25
Давно уже слышу мнения, что, мол Приват после огосударствления медленно но уверенно превращается во второй Ощад. Всегда считал такие мнения сильным преувеличением. Считал до сегодняшнего дня. По итогам визита в отделение отправил отзыв на help@pb.ua (было много свободного времени в очереди), продублирую его и здесь.
Вітаю.
Сьогодні, 1 жовтня 2020 р. я звернувся у відділення ПриватБанку у м.Київ, вул.Білоруська, 10/18 з метою перевипуску Карти для виплат, у якої закінчився термін дії. Мене обслуговувала спеціаліст банку В.М. Карту я отримав. Ні про які додаткові послуги я спеціаліста не просив і не питав, і спеціаліст про них не згадувала.
Проте невдовзі після відвідування відділення банку я дізнався, що на мене оформлений договір страхування від нещасного випадку з 4 жовтня, а також, що я нібито подавав заявку на збільшення кредитного ліміту до 75 тис. грн (банк заявку відхилив).
Довожу до відома банку, що послуги страхування мене наразі не цікавлять, і договір був оформлений без мого відома. А також, я не подавав заявки на підвищення кредитного ліміту. Напевно, ці дії стали наслідком помилок у роботі програмного забезпечення банку або помилок банківського спеціаліста.
З повагою,
Дон Хуліо
Добавлю, что страховку я отменил в Приват24, а вечером мне отзвонилась роботетя из Альфы, напаривала кредитку (у меня в Альфе только дебетки). Совпадение?..
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:39
Re: Приватбанк
Julio, в следующий раз берите пустую болванку у менеджера и делайте перевыпуск самостоятельно через Приват24 или банкомат.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:48
А в "Ощаде" что, всё время такое?
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