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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8693869486958696>
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:31

  mlynok написав:M-Audio
#зеленелайно не пускає сепом, пропонує банкомат, касу, термінал.

Якщо КДВ банкомат і каса хороша пропозиція.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:39

Квесторе_поверніться
Ні, універсалка. Не проблема - потягнув з моно.
Але навіщо такі зіхера? Всі параметри поза ризиком.
Хіба, щоб налякати мене і погнати в банкомат.
Одним словом, #зеленелайно
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:09

  oleks1y написав:Доброго дня всім, підкажіть будь-ласка працюючий безкомісійний метод виведення коштів з універсалки у готівку? Раніше працювала скарбничка, поки не ввели комісію 1% поповнення з унверсалки. Які є варіанти зараз? Можна відкрити на 1 місяць якийсь депозит, попвнити без комісії його з універсалки а в кінці терміна з депозиту перевести на КДВ???

можно. но долго ждать
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:37

А давно Приват стал брать комиссию за СЕП не 3 грн, а 5 грн?
Крохобор, блин... :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:47

lubopytnaya недавно и не 5 грн, а 0,5% от суммы платежа )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:57

  lubopytnaya написав:А давно Приват стал брать комиссию за СЕП не 3 грн, а 5 грн?
Крохобор, блин... :D

в День Знаний обсуждали
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:54

Re: Приватбанк

  lubopytnaya написав:А давно Приват стал брать комиссию за СЕП не 3 грн, а 5 грн?
С 1 сентября.

СЭП на счета физлиц стал 0,5 % (минимум 5 грн).
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:25

Давно уже слышу мнения, что, мол Приват после огосударствления медленно но уверенно превращается во второй Ощад. Всегда считал такие мнения сильным преувеличением. Считал до сегодняшнего дня. По итогам визита в отделение отправил отзыв на help@pb.ua (было много свободного времени в очереди), продублирую его и здесь.


Вітаю.

Сьогодні, 1 жовтня 2020 р. я звернувся у відділення ПриватБанку у м.Київ, вул.Білоруська, 10/18 з метою перевипуску Карти для виплат, у якої закінчився термін дії. Мене обслуговувала спеціаліст банку В.М. Карту я отримав. Ні про які додаткові послуги я спеціаліста не просив і не питав, і спеціаліст про них не згадувала.

Проте невдовзі після відвідування відділення банку я дізнався, що на мене оформлений договір страхування від нещасного випадку з 4 жовтня, а також, що я нібито подавав заявку на збільшення кредитного ліміту до 75 тис. грн (банк заявку відхилив).

Довожу до відома банку, що послуги страхування мене наразі не цікавлять, і договір був оформлений без мого відома. А також, я не подавав заявки на підвищення кредитного ліміту. Напевно, ці дії стали наслідком помилок у роботі програмного забезпечення банку або помилок банківського спеціаліста.


З повагою,
Дон Хуліо


Добавлю, что страховку я отменил в Приват24, а вечером мне отзвонилась роботетя из Альфы, напаривала кредитку (у меня в Альфе только дебетки). Совпадение?..
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:39

Re: Приватбанк

Julio, в следующий раз берите пустую болванку у менеджера и делайте перевыпуск самостоятельно через Приват24 или банкомат.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:48

  Julio написав:Давно уже слышу мнения, что, мол Приват после огосударствления медленно но уверенно превращается во второй Ощад. Всегда считал такие мнения сильным преувеличением. Считал до сегодняшнего дня.
...

Сьогодні, 1 жовтня 2020 р. я звернувся у відділення ПриватБанку у м.Київ,

А в "Ощаде" что, всё время такое?
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