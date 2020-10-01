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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8693869486958696
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:49

  MASolomko написав:Julio, в следующий раз берите пустую болванку у менеджера и делайте перевыпуск самостоятельно через Приват24 или банкомат.

можно так перевыпустить карту у которой истек срок действия?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:49

  MASolomko написав:Julio, в следующий раз берите пустую болванку у менеджера и делайте перевыпуск самостоятельно через Приват24 или банкомат.

а как ее взять на практике?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:19

Re: Приватбанк

  J написав:можно так перевыпустить карту у которой истек срок действия?
Да.
Если делать привязку через банкомат, то срок действия карты не должен истекти более 3 месяцев.
Но никто ж не мешает это сделать через Приват24 ;)

  novichok написав:а как ее взять на практике?
Подходите к менеджеру и просите дать необходимую болванку. Скажите, что перевыпустите карту сами в банкомате или Приват24.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:21

Re: Приватбанк

  novichok написав:а как ее взять на практике?


у менеджера в шухляде полно всяких там карт , я даже боюсь представить , как там у них налажен учет карт ...... открывает шухляду . а там.....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:26

Re: Приватбанк

  Julio написав:Напевно, ці дії стали наслідком помилок у роботі програмного забезпечення банку або помилок банківського спеціаліста.


напевно у них планов1 завдання , започаткован1 ще горохом в св1й час.
Горох полинял с Привата, а людям до сих пор портят жизнь.
Реально девочки просят, давайте Вам лимит подымем, страховочка Вам интересна?
ж*** в руководстве пытаются оправдать свое существование в банке.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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