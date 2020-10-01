можно так перевыпустить карту у которой истек срок действия?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:49
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:49
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:19
Re: Приватбанк
Да.
Если делать привязку через банкомат, то срок действия карты не должен истекти более 3 месяцев.
Но никто ж не мешает это сделать через Приват24
Подходите к менеджеру и просите дать необходимую болванку. Скажите, что перевыпустите карту сами в банкомате или Приват24.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:21
Re: Приватбанк
у менеджера в шухляде полно всяких там карт , я даже боюсь представить , как там у них налажен учет карт ...... открывает шухляду . а там.....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:26
Re: Приватбанк
напевно у них планов1 завдання , започаткован1 ще горохом в св1й час.
Горох полинял с Привата, а людям до сих пор портят жизнь.
Реально девочки просят, давайте Вам лимит подымем, страховочка Вам интересна?
ж*** в руководстве пытаются оправдать свое существование в банке.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Зараз переглядають цей форум: Бекас, Adast, Google Feedfetcher, Intento, STIGA, Квесторе_поверніться і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|