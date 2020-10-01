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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:49
MASolomko написав:
Julio, в следующий раз берите пустую болванку у менеджера и делайте перевыпуск самостоятельно через Приват24 или банкомат.
можно так перевыпустить карту у которой истек срок действия?
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J
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Додано: Чет 01 жов, 2020 20:49
MASolomko написав:
Julio, в следующий раз берите пустую болванку у менеджера и делайте перевыпуск самостоятельно через Приват24 или банкомат.
а как ее взять на практике?
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novichok
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:19
J написав:
можно так перевыпустить карту у которой истек срок действия?
Да.
Если делать привязку через банкомат, то срок действия карты не должен истекти более 3 месяцев.
Но никто ж не мешает это сделать через Приват24
novichok написав:
а как ее взять на практике?
Подходите к менеджеру и просите дать необходимую болванку. Скажите, что перевыпустите карту сами в банкомате или Приват24.
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MASolomko
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:21
novichok написав:
а как ее взять на практике?
у менеджера в шухляде полно всяких там карт , я даже боюсь представить , как там у них налажен учет карт ...... открывает шухляду . а там.....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:26
Julio написав:
Напевно, ці дії стали наслідком помилок у роботі програмного забезпечення банку або помилок банківського спеціаліста.
напевно у них планов1 завдання , започаткован1 ще горохом в св1й час.
Горох полинял с Привата, а людям до сих пор портят жизнь.
Реально девочки просят, давайте Вам лимит подымем, страховочка Вам интересна?
ж*** в руководстве пытаются оправдать свое существование в банке.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:20
Goodman Ходив зі своєю мамою до відділення картки міняти по терміну дії.
Так менеджеру і сказав: "Дайте "болванки" КДВ, ми самі у банкоматі первипустимо".
Матері вона власноруч пенсійну картку перевипустила із перевіркою доків і фотографуванням, а мені дала два конвертика з картками на самостійну заміну моїх карток.
Мабуть пенсіонеру мусила перевірку робити, бо я, можливо, міг когось зі сторони привести і мамкіну пенсію надалі сам знімати.
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SHURICK76
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:22
SHURICK76 написав:Goodman
Ходив зі своєю мамою до відділення картки міняти по терміну дії.
Так менеджеру і сказав: "Дайте "болванки" КДВ, ми самі у банкоматі первипустимо".
Матері вона власноруч пенсійну картку перевипустила із перевіркою доків і фотографуванням, а мені дала два конвертика з картками на самостійну заміну моїх карток.Мабуть пенсіонеру мусила перевірку робити, бо я, можливо, міг когось зі сторони привести і мамкіну пенсію надалі сам знімати.
Т.е. если обычный посторонний придет и зарплату будет снимать -- это ОК, а если пенсию -- ахтунг-ахтунг?..
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_hunter
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:25
_hunter Ну в мене не зарплатки, а прості КДВ голдки в UAH та EUR.
Але дійсно, вона ж про це не знала...
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SHURICK76
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:40
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:42
Investor_K написав:
https://next.privat24.ua/
Это Приват 24?
Так, нова версія. А стару версію вони тепер називають "повна версія"
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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miltador
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