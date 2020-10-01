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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:43
А как попасть на повну версію?
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Investor_K
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:44
https://www.privat24.ua/?go=p24%2Fnews
Investor_K написав:
А как попасть на повну версію?
Але буває що перекидує знов на нову то там знизу сторінки в новій версії є велика кнопка "Перейти в повну версію"
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:46
https://www.privat24.ua/
Investor_K написав:
А как попасть на повну версію?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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