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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8694869586968697
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:43

Re: Приватбанк

А как попасть на повну версію?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:44

  Investor_K написав:А как попасть на повну версію?

https://www.privat24.ua/?go=p24%2Fnews
Але буває що перекидує знов на нову то там знизу сторінки в новій версії є велика кнопка "Перейти в повну версію"
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:46

  Investor_K написав:А как попасть на повну версію?

https://www.privat24.ua/
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:26

Мизантрóп

Дякую
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Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:32

  Julio написав:Давно уже слышу мнения, что, мол Приват после огосударствления медленно но уверенно превращается во второй Ощад. Всегда считал такие мнения сильным преувеличением. Считал до сегодняшнего дня. По итогам визита в отделение отправил отзыв на help@pb.ua (было много свободного времени в очереди), продублирую его и здесь.


Вітаю.

Сьогодні, 1 жовтня 2020 р. я звернувся у відділення ПриватБанку у м.Київ, вул.Білоруська, 10/18 з метою перевипуску Карти для виплат, у якої закінчився термін дії. Мене обслуговувала спеціаліст банку В.М. Карту я отримав. Ні про які додаткові послуги я спеціаліста не просив і не питав, і спеціаліст про них не згадувала.

Проте невдовзі після відвідування відділення банку я дізнався, що на мене оформлений договір страхування від нещасного випадку з 4 жовтня, а також, що я нібито подавав заявку на збільшення кредитного ліміту до 75 тис. грн (банк заявку відхилив).

Довожу до відома банку, що послуги страхування мене наразі не цікавлять, і договір був оформлений без мого відома. А також, я не подавав заявки на підвищення кредитного ліміту. Напевно, ці дії стали наслідком помилок у роботі програмного забезпечення банку або помилок банківського спеціаліста.


З повагою,
Дон Хуліо


Добавлю, что страховку я отменил в Приват24, а вечером мне отзвонилась роботетя из Альфы, напаривала кредитку (у меня в Альфе только дебетки). Совпадение?..

Сегодня позвонил чувак из "Департаменту звернень клієнтів", 5 раз приносил извинения, 2 раза уверял меня, что с сотрудником будет проведена разъяснительная работа, и такая ситуация больше не повторится, и что никаких списаний в результате с моих счетов не было. Мне аж неловко стало, что теперь, возможно, девочку из-за моей жалобы вздрючат.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:42

  Julio написав:возможно, девочку из-за моей жалобы вздрючат.
а ви думали ïй за вашу скаргу талони на пiдсилене харчування дадуть? :)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:21

Re: Приватбанк

  Alien написав:а ви думали ïй за вашу скаргу талони на пiдсилене харчування дадуть?


да ладно там побиваться, срежут уже полученные бонусы и нарежут новые.
а что делать...., нужно искать подход к клиенту.
страховками нужно уметь торговать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:24

Re: Приватбанк

  SHURICK76 написав:Мабуть пенсіонеру мусила перевірку робити, бо я, можливо, міг когось зі сторони привести і мамкіну пенсію надалі сам знімати.


заглядывайте в мамин П24, возможно там им не хватало документов.
или Пенсионный дрючит уже , чтобы не было мертвых душ.
------------------

золотое правило для тех, кто работает с акками пенсов.
не скирдуйте там кошти - пенс получил пенсию, должен снять и "прокушать" ее.
ранее была отчетность по пенсионных картах, по которым нет движения за период ,
акромя прихода. Фиксят чела , снимают с банка и кидают пенса на почту или приостановят выплаты до особистого визита в пенсионный. Прошу учитывать в работе.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:18

Re: Приватбанк

  Goodman написав:золотое правило для тех, кто работает с акками пенсов.
не скирдуйте там кошти - пенс получил пенсию, должен снять и "прокушать" ее.
ранее была отчетность по пенсионных картах, по которым нет движения за период ,
акромя прихода. Фиксят чела , снимают с банка и кидают пенса на почту или приостановят выплаты до особистого визита в пенсионный. Прошу учитывать в работе.

Звідкіля "дровішки" ? в моєї мами вже давненько багато багато років оформлено в приваті пенсія, на картці накопичуємо, соціальний депозит маємо...
root
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