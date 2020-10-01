Julio написав:Давно уже слышу мнения, что, мол Приват после огосударствления медленно но уверенно превращается во второй Ощад. Всегда считал такие мнения сильным преувеличением. Считал до сегодняшнего дня. По итогам визита в отделение отправил отзыв на help@pb.ua (было много свободного времени в очереди), продублирую его и здесь.
Вітаю.
Сьогодні, 1 жовтня 2020 р. я звернувся у відділення ПриватБанку у м.Київ, вул.Білоруська, 10/18 з метою перевипуску Карти для виплат, у якої закінчився термін дії. Мене обслуговувала спеціаліст банку В.М. Карту я отримав. Ні про які додаткові послуги я спеціаліста не просив і не питав, і спеціаліст про них не згадувала.
Проте невдовзі після відвідування відділення банку я дізнався, що на мене оформлений договір страхування від нещасного випадку з 4 жовтня, а також, що я нібито подавав заявку на збільшення кредитного ліміту до 75 тис. грн (банк заявку відхилив).
Довожу до відома банку, що послуги страхування мене наразі не цікавлять, і договір був оформлений без мого відома. А також, я не подавав заявки на підвищення кредитного ліміту. Напевно, ці дії стали наслідком помилок у роботі програмного забезпечення банку або помилок банківського спеціаліста.
З повагою, Дон Хуліо
Добавлю, что страховку я отменил в Приват24, а вечером мне отзвонилась роботетя из Альфы, напаривала кредитку (у меня в Альфе только дебетки). Совпадение?..
Сегодня позвонил чувак из "Департаменту звернень клієнтів", 5 раз приносил извинения, 2 раза уверял меня, что с сотрудником будет проведена разъяснительная работа, и такая ситуация больше не повторится, и что никаких списаний в результате с моих счетов не было. Мне аж неловко стало, что теперь, возможно, девочку из-за моей жалобы вздрючат.
SHURICK76 написав:Мабуть пенсіонеру мусила перевірку робити, бо я, можливо, міг когось зі сторони привести і мамкіну пенсію надалі сам знімати.
заглядывайте в мамин П24, возможно там им не хватало документов. или Пенсионный дрючит уже , чтобы не было мертвых душ. ------------------
золотое правило для тех, кто работает с акками пенсов. не скирдуйте там кошти - пенс получил пенсию, должен снять и "прокушать" ее. ранее была отчетность по пенсионных картах, по которым нет движения за период , акромя прихода. Фиксят чела , снимают с банка и кидают пенса на почту или приостановят выплаты до особистого визита в пенсионный. Прошу учитывать в работе.
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Goodman написав:золотое правило для тех, кто работает с акками пенсов. не скирдуйте там кошти - пенс получил пенсию, должен снять и "прокушать" ее. ранее была отчетность по пенсионных картах, по которым нет движения за период , акромя прихода. Фиксят чела , снимают с банка и кидают пенса на почту или приостановят выплаты до особистого визита в пенсионный. Прошу учитывать в работе.
Звідкіля "дровішки" ? в моєї мами вже давненько багато багато років оформлено в приваті пенсія, на картці накопичуємо, соціальний депозит маємо...