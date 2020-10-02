скорее всего "безналоговый", который можно открыть с соц. выплат или зп.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:27
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:17
Угу, я про нього, просто не пам'ятаю як звать
Я Вас не розумію, хотів зрозуміти але не можу. Якщо це не публічна інфа то скиньте в приват мені. Дякую
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:22
Re: Приватбанк
Там достаточно сделать снятие пару гривен в банкомате раз в месяц. Где-то про такое читал.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:38
Года с полтора-год назад ПФ объявил войну "мёртвым душам". Одним из из его настанов с благословения НБУ было указание банкам мониторить пенсионные счета. И если по таким счетам долго не было движения (деньги не снимались и просто лежали на счету), то такие счета, а точнее их владельцы попадали в зону риска и подвергались более тщательной проверке. Потом кто-то умный подсказал ПФ, что пенсионеры получают доп. доход за счёт процентов на остаток по таким счетам и этим объясняется отсутствие движения по счёту. ПФ внял таким объяснениям и прекратил "охоту на ведьм" по этому поводу. Но объявил обязательную верификацию всех получателей соц. выплат, но уже под другим соусом, т.е. критерии для такой верификации были изменены. Как то так
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