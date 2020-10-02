|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:27
Goodman написав:
що таке соц1вльний депозит?
скорее всего "безналоговый", который можно открыть с соц. выплат или зп.
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 525
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:17
Kalgan написав:
скорее всего "безналоговый", который можно открыть с соц. выплат или зп.
Угу, я про нього, просто не пам'ятаю як звать
Goodman написав:
мотиви у Вас какие? Хотя ..... кому оно нужно тот услышит.
Я Вас не розумію, хотів зрозуміти але не можу. Якщо це не публічна інфа то скиньте в приват мені. Дякую
-
root
-
-
- Повідомлень: 633
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:22
Goodman написав:
не скирдуйте там кошти - пенс получил пенсию, должен снять и "прокушать" ее.
Там достаточно сделать снятие пару гривен в банкомате раз в месяц. Где-то про такое читал.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2461
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:38
root написав: Goodman написав:
мотиви у Вас какие? Хотя ..... кому оно нужно тот услышит.
Я Вас не розумію, хотів зрозуміти але не можу. Якщо це не публічна інфа то скиньте в приват мені. Дякую
Года с полтора-год назад ПФ объявил войну "мёртвым душам". Одним из из его настанов с благословения НБУ было указание банкам мониторить пенсионные счета. И если по таким счетам долго не было движения (деньги не снимались и просто лежали на счету), то такие счета, а точнее их владельцы попадали в зону риска и подвергались более тщательной проверке. Потом кто-то умный подсказал ПФ, что пенсионеры получают доп. доход за счёт процентов на остаток по таким счетам и этим объясняется отсутствие движения по счёту. ПФ внял таким объяснениям и прекратил "охоту на ведьм" по этому поводу. Но объявил обязательную верификацию всех получателей соц. выплат, но уже под другим соусом, т.е. критерии для такой верификации были изменены. Как то так
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1129
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:47
[quote="5069907:Кассандра"][/quote]
Дякую, тепер зрозуміло. Плюсик
-
root
-
-
- Повідомлень: 633
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 05:57
root написав:
Угу, я про нього, просто не пам'ятаю як звать
То зачем писать то, чего нет.
мова була "не скирдуйте" , а у Вас каждый месяц проводка с КДВ на счет депозита.
Зауваження до мене - не защитано.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3656
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 07:12
Goodman написав: root написав:
Угу, я про нього, просто не пам'ятаю як звать
То зачем писать то, чего нет.
мова була "не скирдуйте" , а у Вас каждый месяц проводка с КДВ на счет депозита.
Зауваження до мене - не защитано.
Я конечно дико извиняюсь что вмешиваюсь, но технически вы не совсем правы. Насколько я помню "безналоХовый" тут это по сути не проводка между двумя счетами, а просто блокировка суммы на одном субсчете. То есть обычное "скирдование". А значит "зауваження" таки может считаться как засчитанное
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4956
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 1128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 07:17
Flamingo написав: Goodman написав: root написав:
Угу, я про нього, просто не пам'ятаю як звать
То зачем писать то, чего нет.
мова була "не скирдуйте" , а у Вас каждый месяц проводка с КДВ на счет депозита.
Зауваження до мене - не защитано.
Я конечно дико извиняюсь что вмешиваюсь, но технически вы не совсем правы. Насколько я помню "безналоХовый" тут это по сути не проводка между двумя счетами, а просто блокировка суммы на одном субсчете. То есть обычное "скирдование". А значит "зауваження" таки может считаться как засчитанное
Ничего не понятно. У жены пенсионный счет в Привате,у меня к ней доп.карта,живем и работаем,пенсию действительно не снимаем,по сроку в этом году делали карточки обоим,никаких проверок не было - как обычно предлагают разного рода страхования и не более того.
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12399
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien
і 9 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|