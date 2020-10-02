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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8695869686978698
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:27

Re: Приватбанк

  Goodman написав:що таке соц1вльний депозит?

скорее всего "безналоговый", который можно открыть с соц. выплат или зп.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:17

  Kalgan написав:скорее всего "безналоговый", который можно открыть с соц. выплат или зп.

Угу, я про нього, просто не пам'ятаю як звать :)

  Goodman написав:мотиви у Вас какие? Хотя ..... кому оно нужно тот услышит.

Я Вас не розумію, хотів зрозуміти але не можу. Якщо це не публічна інфа то скиньте в приват мені. Дякую
root
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:22

Re: Приватбанк

  Goodman написав:
не скирдуйте там кошти - пенс получил пенсию, должен снять и "прокушать" ее.
Там достаточно сделать снятие пару гривен в банкомате раз в месяц. Где-то про такое читал.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:38

  root написав:
  Goodman написав:мотиви у Вас какие? Хотя ..... кому оно нужно тот услышит.

Я Вас не розумію, хотів зрозуміти але не можу. Якщо це не публічна інфа то скиньте в приват мені. Дякую

Года с полтора-год назад ПФ объявил войну "мёртвым душам". Одним из из его настанов с благословения НБУ было указание банкам мониторить пенсионные счета. И если по таким счетам долго не было движения (деньги не снимались и просто лежали на счету), то такие счета, а точнее их владельцы попадали в зону риска и подвергались более тщательной проверке. Потом кто-то умный подсказал ПФ, что пенсионеры получают доп. доход за счёт процентов на остаток по таким счетам и этим объясняется отсутствие движения по счёту. ПФ внял таким объяснениям и прекратил "охоту на ведьм" по этому поводу. Но объявил обязательную верификацию всех получателей соц. выплат, но уже под другим соусом, т.е. критерии для такой верификации были изменены. Как то так :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:47

[quote="5069907:Кассандра"][/quote]

Дякую, тепер зрозуміло. Плюсик :)
root
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 05:57

Re: Приватбанк

  root написав:Угу, я про нього, просто не пам'ятаю як звать


То зачем писать то, чего нет.
мова була "не скирдуйте" , а у Вас каждый месяц проводка с КДВ на счет депозита.
Зауваження до мене - не защитано.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 07:12

  Goodman написав:
  root написав:Угу, я про нього, просто не пам'ятаю як звать


То зачем писать то, чего нет.
мова була "не скирдуйте" , а у Вас каждый месяц проводка с КДВ на счет депозита.
Зауваження до мене - не защитано.

Я конечно дико извиняюсь что вмешиваюсь, но технически вы не совсем правы. Насколько я помню "безналоХовый" тут это по сути не проводка между двумя счетами, а просто блокировка суммы на одном субсчете. То есть обычное "скирдование". А значит "зауваження" таки может считаться как засчитанное :twisted:
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 07:17

  Flamingo написав:
  Goodman написав:
  root написав:Угу, я про нього, просто не пам'ятаю як звать


То зачем писать то, чего нет.
мова була "не скирдуйте" , а у Вас каждый месяц проводка с КДВ на счет депозита.
Зауваження до мене - не защитано.

Я конечно дико извиняюсь что вмешиваюсь, но технически вы не совсем правы. Насколько я помню "безналоХовый" тут это по сути не проводка между двумя счетами, а просто блокировка суммы на одном субсчете. То есть обычное "скирдование". А значит "зауваження" таки может считаться как засчитанное :twisted:

Ничего не понятно. У жены пенсионный счет в Привате,у меня к ней доп.карта,живем и работаем,пенсию действительно не снимаем,по сроку в этом году делали карточки обоим,никаких проверок не было - как обычно предлагают разного рода страхования и не более того.
никому не верю
sens
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