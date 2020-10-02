скорее всего "безналоговый", который можно открыть с соц. выплат или зп.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:27
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:17
Угу, я про нього, просто не пам'ятаю як звать
Я Вас не розумію, хотів зрозуміти але не можу. Якщо це не публічна інфа то скиньте в приват мені. Дякую
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:22
Re: Приватбанк
Там достаточно сделать снятие пару гривен в банкомате раз в месяц. Где-то про такое читал.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:38
Года с полтора-год назад ПФ объявил войну "мёртвым душам". Одним из из его настанов с благословения НБУ было указание банкам мониторить пенсионные счета. И если по таким счетам долго не было движения (деньги не снимались и просто лежали на счету), то такие счета, а точнее их владельцы попадали в зону риска и подвергались более тщательной проверке. Потом кто-то умный подсказал ПФ, что пенсионеры получают доп. доход за счёт процентов на остаток по таким счетам и этим объясняется отсутствие движения по счёту. ПФ внял таким объяснениям и прекратил "охоту на ведьм" по этому поводу. Но объявил обязательную верификацию всех получателей соц. выплат, но уже под другим соусом, т.е. критерии для такой верификации были изменены. Как то так
Додано: Суб 03 жов, 2020 05:57
Re: Приватбанк
То зачем писать то, чего нет.
мова була "не скирдуйте" , а у Вас каждый месяц проводка с КДВ на счет депозита.
Зауваження до мене - не защитано.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 03 жов, 2020 07:12
Я конечно дико извиняюсь что вмешиваюсь, но технически вы не совсем правы. Насколько я помню "безналоХовый" тут это по сути не проводка между двумя счетами, а просто блокировка суммы на одном субсчете. То есть обычное "скирдование". А значит "зауваження" таки может считаться как засчитанное
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Додано: Суб 03 жов, 2020 07:17
Ничего не понятно. У жены пенсионный счет в Привате,у меня к ней доп.карта,живем и работаем,пенсию действительно не снимаем,по сроку в этом году делали карточки обоим,никаких проверок не было - как обычно предлагают разного рода страхования и не более того.
никому не верю
Додано: Суб 03 жов, 2020 07:53
Re: Приватбанк
Благодарю за информацию об отделениях банка на левом берегу Киева (или в Киеве вообще), работающих по субботам.
Додано: Суб 03 жов, 2020 08:44
Дзвякнути на 3700...там повинні знати.
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