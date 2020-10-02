Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:38

root написав: Goodman написав: мотиви у Вас какие? Хотя ..... кому оно нужно тот услышит. мотиви у Вас какие? Хотя ..... кому оно нужно тот услышит.

Я Вас не розумію, хотів зрозуміти але не можу. Якщо це не публічна інфа то скиньте в приват мені. Дякую Я Вас не розумію, хотів зрозуміти але не можу. Якщо це не публічна інфа то скиньте в приват мені. Дякую

Года с полтора-год назад ПФ объявил войну "мёртвым душам". Одним из из его настанов с благословения НБУ было указание банкам мониторить пенсионные счета. И если по таким счетам долго не было движения (деньги не снимались и просто лежали на счету), то такие счета, а точнее их владельцы попадали в зону риска и подвергались более тщательной проверке. Потом кто-то умный подсказал ПФ, что пенсионеры получают доп. доход за счёт процентов на остаток по таким счетам и этим объясняется отсутствие движения по счёту. ПФ внял таким объяснениям и прекратил "охоту на ведьм" по этому поводу. Но объявил обязательную верификацию всех получателей соц. выплат, но уже под другим соусом, т.е. критерии для такой верификации были изменены. Как то так