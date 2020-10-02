Ни одно не работает. В связи с карантиномМиша-клиент написав:Благодарю за информацию об отделениях банка на левом берегу Киева (или в Киеве вообще), работающих по субботам.
Ещё и обед есть. Санитарный час.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 09:10
Re: Приватбанк
Ни одно не работает. В связи с карантином
Ещё и обед есть. Санитарный час.
Додано: Суб 03 жов, 2020 09:50
Re: Приватбанк
Я не знаю, каких там костылей натворил банк в Приват24, но при активной услуги безналоговый банк противиться закрыть карту. Хотя к счету привязано другие действующие карты.
Поддержка глаголит, что безналоговый привязан к карте (не счету, как у них написано в договоре на этот депоз).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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