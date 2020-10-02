RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8696869786988699
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:10

Re: Приватбанк

Миша-клиент написав:Благодарю за информацию об отделениях банка на левом берегу Киева (или в Киеве вообще), работающих по субботам.
Ни одно не работает. В связи с карантином
Ещё и обед есть. Санитарный час.
lel
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 10.12.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:50

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Насколько я помню "безналоХовый" тут это по сути не проводка между двумя счетами, а просто блокировка суммы на одном субсчете. То есть обычное "скирдование".
Я не знаю, каких там костылей натворил банк в Приват24, но при активной услуги безналоговый банк противиться закрыть карту. Хотя к счету привязано другие действующие карты.

Поддержка глаголит, что безналоговый привязан к карте (не счету, как у них написано в договоре на этот депоз).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2462
З нами з: 08.03.18
Подякував: 229 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8696869786988699
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Vorlon і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.