Додано: Суб 03 жов, 2020 17:34

При закритті картки для виплат йде перевірка на наявність у клієнта послуги "Стандарт безподатковий". Якщо у клієнта є діюча послуга "Стандарт безподатковий", у цьому випадку картку можна закрити тільки після закриття "Стандарту безподаткового".

Flamingo, вот у меня сейчас такой случай.Есть карта со сроком годности до 09/2020, она в октябре не закрылась. Возможно, из-за карантина. Я хочу её вручную закрыть, но меня система посылает из-за открытого безналогового депозита.И систему не волнует, что к счету подвязаны ещё две действующие карты со сроками годности до 03/2021 и 05/2023.При этом карты можно перевыпустить, но не закрыть.Несколько раз обращался в поддержку, отшивают. Даже на почту им написал, те сначала не поняли, как может быть привязано к одному счёту несколько карти в конечном счёте получил ответ:ps Они, поддержка, в техотдел передавать запрос на наличие здесь бага тоже отказались. Даже предложил им перевыпустить мне эту карту из-за потраченного времени и такого "by design" (так задумано), не захотели.