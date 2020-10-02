Ни одно не работает. В связи с карантиномМиша-клиент написав:Благодарю за информацию об отделениях банка на левом берегу Киева (или в Киеве вообще), работающих по субботам.
Ещё и обед есть. Санитарный час.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 09:10
Re: Приватбанк
Ни одно не работает. В связи с карантином
Ещё и обед есть. Санитарный час.
Додано: Суб 03 жов, 2020 09:50
Re: Приватбанк
Я не знаю, каких там костылей натворил банк в Приват24, но при активной услуги безналоговый банк противиться закрыть карту. Хотя к счету привязано другие действующие карты.
Поддержка глаголит, что безналоговый привязан к карте (не счету, как у них написано в договоре на этот депоз).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:38
MASolomko вы хотите сказать, что если скажем у пенса срок валидности карты истек, а "безналоХовый" нет, то карта не закроется и будет активной, но нерабочей? Или где?
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Додано: Суб 03 жов, 2020 17:34
Re: Приватбанк
Flamingo, вот у меня сейчас такой случай.
Есть карта со сроком годности до 09/2020, она в октябре не закрылась. Возможно, из-за карантина. Я хочу её вручную закрыть, но меня система посылает из-за открытого безналогового депозита.
И систему не волнует, что к счету подвязаны ещё две действующие карты со сроками годности до 03/2021 и 05/2023.
При этом карты можно перевыпустить, но не закрыть.
Несколько раз обращался в поддержку, отшивают. Даже на почту им написал, те сначала не поняли, как может быть привязано к одному счёту несколько карт и в конечном счёте получил ответ:
ps Они, поддержка, в техотдел передавать запрос на наличие здесь бага тоже отказались. Даже предложил им перевыпустить мне эту карту из-за потраченного времени и такого "by design" (так задумано), не захотели.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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