RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8696869786988699
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:10

Re: Приватбанк

Миша-клиент написав:Благодарю за информацию об отделениях банка на левом берегу Киева (или в Киеве вообще), работающих по субботам.
Ни одно не работает. В связи с карантином
Ещё и обед есть. Санитарный час.
lel
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 10.12.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:50

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Насколько я помню "безналоХовый" тут это по сути не проводка между двумя счетами, а просто блокировка суммы на одном субсчете. То есть обычное "скирдование".
Я не знаю, каких там костылей натворил банк в Приват24, но при активной услуги безналоговый банк противиться закрыть карту. Хотя к счету привязано другие действующие карты.

Поддержка глаголит, что безналоговый привязан к карте (не счету, как у них написано в договоре на этот депоз).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2464
З нами з: 08.03.18
Подякував: 233 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:38

MASolomko вы хотите сказать, что если скажем у пенса срок валидности карты истек, а "безналоХовый" нет, то карта не закроется и будет активной, но нерабочей? Или где?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4963
З нами з: 20.03.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:34

Re: Приватбанк

Flamingo, вот у меня сейчас такой случай.

Есть карта со сроком годности до 09/2020, она в октябре не закрылась. Возможно, из-за карантина. Я хочу её вручную закрыть, но меня система посылает из-за открытого безналогового депозита.
И систему не волнует, что к счету подвязаны ещё две действующие карты со сроками годности до 03/2021 и 05/2023.

При этом карты можно перевыпустить, но не закрыть.

Несколько раз обращался в поддержку, отшивают. Даже на почту им написал, те сначала не поняли, как может быть привязано к одному счёту несколько карт :D и в конечном счёте получил ответ:

При закритті картки для виплат йде перевірка на наявність у клієнта послуги "Стандарт безподатковий". Якщо у клієнта є діюча послуга "Стандарт безподатковий", у цьому випадку картку можна закрити тільки після закриття "Стандарту безподаткового".


ps Они, поддержка, в техотдел передавать запрос на наличие здесь бага тоже отказались. Даже предложил им перевыпустить мне эту карту из-за потраченного времени и такого "by design" (так задумано), не захотели.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2464
З нами з: 08.03.18
Подякував: 233 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 18:08

MASolomko
Поясніть, що у Вашому розумінні означає "закрити картку". Вона не блокується?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4840
З нами з: 18.08.14
Подякував: 207 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8696869786988699
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, SHURICK76 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.