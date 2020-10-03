Ни одно не работает. В связи с карантиномМиша-клиент написав:Благодарю за информацию об отделениях банка на левом берегу Киева (или в Киеве вообще), работающих по субботам.
Ещё и обед есть. Санитарный час.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 09:10
Re: Приватбанк
Ни одно не работает. В связи с карантином
Ещё и обед есть. Санитарный час.
Додано: Суб 03 жов, 2020 09:50
Re: Приватбанк
Я не знаю, каких там костылей натворил банк в Приват24, но при активной услуги безналоговый банк противиться закрыть карту. Хотя к счету привязано другие действующие карты.
Поддержка глаголит, что безналоговый привязан к карте (не счету, как у них написано в договоре на этот депоз).
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Додано: Суб 03 жов, 2020 10:38
MASolomko вы хотите сказать, что если скажем у пенса срок валидности карты истек, а "безналоХовый" нет, то карта не закроется и будет активной, но нерабочей? Или где?
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Додано: Суб 03 жов, 2020 17:34
Re: Приватбанк
Flamingo, вот у меня сейчас такой случай.
Есть карта со сроком годности до 09/2020, она в октябре не закрылась. Возможно, из-за карантина. Я хочу её вручную закрыть, но меня система посылает из-за открытого безналогового депозита.
И систему не волнует, что к счету подвязаны ещё две действующие карты со сроками годности до 03/2021 и 05/2023.
При этом карты можно перевыпустить, но не закрыть.
Несколько раз обращался в поддержку, отшивают. Даже на почту им написал, те сначала не поняли, как может быть привязано к одному счёту несколько карт и в конечном счёте получил ответ:
ps Они, поддержка, в техотдел передавать запрос на наличие здесь бага тоже отказались. Даже предложил им перевыпустить мне эту карту из-за потраченного времени и такого "by design" (так задумано), не захотели.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 03 жов, 2020 18:08
MASolomko
Поясніть, що у Вашому розумінні означає "закрити картку". Вона не блокується?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 04 жов, 2020 08:44
Re: Приватбанк
klug, у системі Приват24 при закритті картки пропонується два способи:
— Закрити обрану картку
Буде закрито тільки обрану картку, усі прив'язані картки до рахунку залишуться діючими.
— Закрити всі картки, що прив'язані до рахунку
Буде повністю закрито рахунок, включаючи всі прив'язані картки.
Так ось, система не дає закрити обрану картку поки діє безподатковий. При закритті картки, вона зникає з системи й більше не підлягає перевипуску.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:20
Re: Приватбанк
наче логічно, куди мають вертатись депо % чи тіло після завершення безподаткового
+50грн !
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:41
Якраз зовсім не логічно!!! По-перше є картковий рахунок (вірніше певний час вони усі вже йменуються поточними - і карткові і просто поточні) - проблем на нього повернути - жодної. По-друге - термін дії картки сплив - по суті картка вже не існує як засіб доступу до рахунку, нею вже не можна здійснити ніяких операцій ні оф-, ні он-лайн, то як можна вважати депо прив'язаним до не існуючої картки? Ну і нарешті по-третє - до рахунку є дві інші картки - діючі - то чи не логічніше переприв'язати депо до однієї з них (якщо треба саме прив'язка до картки), чи навіть перевипустити цю картку чим робити абсолютно не логічні дії, притаманні #зеленелайно?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:44
Re: Приватбанк
greenozon, відразу видно, що Ви не мали один рахунок, за яким прив'язані декілька платіжних карток.
У властивостях депозиту вже давно вказано, що % зараховути на карту зі строком дії до 05/2023. Як було сказано раніше, безподатковий депозит — це незнижуваний залишок на рахунку (!), а не на картці. Рахунок при закритті обраної картки не змінюється.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 04 жов, 2020 10:17
Re: Приватбанк
Не удалось по сроку перевыпустить допку на мое имя КДВ. Система не даёт. Бились больше часа. Ответ внутренней поддержки: только 7 карт в год, остальные платно. Не помню, чтобы столько выпустил за год. Совсем с ума сходят. Было 36. Уже пару лет назад упирался в лимит. Закрыл несколько. Посмотрю, что дальше скажут.
Оформили доверенность на мое имя- пока бесплатно.
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