Відмовити в безкоштовному оформленні/перевипуску картки, якщо за останні 30 днів клієнтом вже було оформлено шість або більше карток для виплат, карток для виплат рівня GOLD, карток "Універсальна", карток "Універсальна" рівня GOLD. Період дії обмеження - 1 рік (365 днів).
Другими словами. Вы не можете бесплатно произвести перевыпуск своих карт на карты мгновенного выпуска, которые есть в отделении, и открыть новый счёт с данными картами. Владелец счёта не может оформить на Вас такую карту, как доверенное лицо, а также перевыпустить на такую карту.
Выход — оформление платных карт или ждать истечения ограничения, которое надо считать фактически вручную.