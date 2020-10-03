Відмовити в безкоштовному оформленні/перевипуску картки, якщо за останні 30 днів клієнтом вже було оформлено шість або більше карток для виплат, карток для виплат рівня GOLD, карток "Універсальна", карток "Універсальна" рівня GOLD. Період дії обмеження - 1 рік (365 днів).
Другими словами. Вы не можете бесплатно произвести перевыпуск своих карт на карты мгновенного выпуска, которые есть в отделении, и открыть новый счёт с данными картами. Владелец счёта не может оформить на Вас такую карту, как доверенное лицо, а также перевыпустить на такую карту.
Выход — оформление платных карт или ждать истечения ограничения, которое надо считать фактически вручную.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
MASolomko написав:greenozon, відразу видно, що Ви не мали один рахунок, за яким прив'язані декілька платіжних карток.
У властивостях депозиту вже давно вказано, що % зараховути на карту зі строком дії до 05/2023. Як було сказано раніше, безподатковий депозит — це незнижуваний залишок на рахунку (!), а не на картці. Рахунок при закритті обраної картки не змінюється.
перепутав із безподатковим депозитом, в вас пагано описаний саме цей момент, врахуйте на мабутнє, коллєго
MASolomko написав:Выход — оформление платных карт или ждать истечения ограничения, которое надо считать фактически вручную.
Якщо отримано через картдизайн неіменну КДВ із патріотичним дизайном (безкоштовну) чи можна її підвязати через Приват24 до існуючої безіменної КДВ Голд як додаткову? Раніше казали у відділенні, що додаткові картки можуть бути лише платні та іменні? І взагалі чи ця неіменна "болванка" захоче привязатися до рахунку Голд?
Sanio, "патріотка" -- є платною карткою. До рахунку з карткою GOLD можна прив'язати лише золоті картки й картки індивідуальним дизайном. Тому в 99 %, що картка успішно прив'яжеться до рахунку без блокування існуючої бомж-картки. Прив'язку зможете зробити самостійно в Приват24 чи у відділенні через менеджера.
ps Я до цифрової картки GOLD прив'язував персоніфікований пластик. Тепер на рахунку є обидві картки. Також прив'язував патріотку до рахунку, на якому вже була персоніфікована картка. Усе пройшло чудово)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
KOKS написав:подскажите какая схема выхода со счета универсальная карта денег чтобы не платить 1% комиссии? карту для выплат оформлять или депоз какойто?
Депо.... можна.
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