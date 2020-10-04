0.5%<1% если к спеху
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 00:19
0.5%<1% если к спеху
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Додано: Пон 05 жов, 2020 00:47
Зелёная скотина.
В пятницу вечером сделал сэп на кокошку до фарсика со счёта ФОП, так это зелёное чучело сняло три гривны и подвесило тело перевода в воздухе. Гарячка лепечет что-то невразумительное...
Шо делать с этой зелёной скотиной не знаю.
Может сэп как-то отменить, если есть возможность?
Никогда не сталкивался с таким.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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