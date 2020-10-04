Додано: Пон 05 жов, 2020 00:47

Зелёная скотина.

В пятницу вечером сделал сэп на кокошку до фарсика со счёта ФОП, так это зелёное чучело сняло три гривны и подвесило тело перевода в воздухе. Гарячка лепечет что-то невразумительное...

Шо делать с этой зелёной скотиной не знаю.

Может сэп как-то отменить, если есть возможность?

Никогда не сталкивался с таким.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.