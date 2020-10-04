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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8698869987008701
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:19

  KOKS написав:подскажите какая схема выхода со счета универсальная карта денег чтобы не платить 1% комиссии? карту для выплат оформлять или депоз какойто?
0.5%<1% если к спеху
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:47

Зелёная скотина.
В пятницу вечером сделал сэп на кокошку до фарсика со счёта ФОП, так это зелёное чучело сняло три гривны и подвесило тело перевода в воздухе. Гарячка лепечет что-то невразумительное...
Шо делать с этой зелёной скотиной не знаю.
Может сэп как-то отменить, если есть возможность?
Никогда не сталкивался с таким.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 07:39

Re: Приватбанк

swan forever, проблема в том, что не банки подключены к режиму СЭП НБУ 23/7. Если хоть одна из сторон не поддерживает этот режим, то всё уходит по старинке в операционное время.

Приват мог деньги фактически отправить и они осели на счетах НБУ, ждите захода сегодня на КОКО (если данные были правильно введены).

ps У физлиц СЭП уходит на следующий день и до этого времени можно его отменить. У ФОП и юрлиц — сразу...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:36

MASolomko
Ясно. Погорячился значит с бегемотом.
Выходит скунс не подключен, падлюко.
И куда смотрит НБУ? Чего не обязует всех работать в одном режиме? Это ж не открытое отделение в выходные, но просто электронный оборот.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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