0.5%<1% если к спеху
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 00:19
0.5%<1% если к спеху
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Додано: Пон 05 жов, 2020 00:47
Зелёная скотина.
В пятницу вечером сделал сэп на кокошку до фарсика со счёта ФОП, так это зелёное чучело сняло три гривны и подвесило тело перевода в воздухе. Гарячка лепечет что-то невразумительное...
Шо делать с этой зелёной скотиной не знаю.
Может сэп как-то отменить, если есть возможность?
Никогда не сталкивался с таким.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Пон 05 жов, 2020 07:39
Re: Приватбанк
swan forever, проблема в том, что не банки подключены к режиму СЭП НБУ 23/7. Если хоть одна из сторон не поддерживает этот режим, то всё уходит по старинке в операционное время.
Приват мог деньги фактически отправить и они осели на счетах НБУ, ждите захода сегодня на КОКО (если данные были правильно введены).
ps У физлиц СЭП уходит на следующий день и до этого времени можно его отменить. У ФОП и юрлиц — сразу...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:36
MASolomko
Ясно. Погорячился значит с бегемотом.
Выходит скунс не подключен, падлюко.
И куда смотрит НБУ? Чего не обязует всех работать в одном режиме? Это ж не открытое отделение в выходные, но просто электронный оборот.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Пон 05 жов, 2020 09:37
swan forever Почитайте регламент...на выходные и праздничные СЄП не ходит....
Додано: Пон 05 жов, 2020 09:50
Re: Приватбанк
НБУ просто предложил подключиться, как и с цифровым приёмом документов банками, удалённую идентификацию, а банки сами решают надо оно им или нет. Никакой обязаловки
Вспомните, как было с ID-картами. Пока НБУ не нагнул банки, дело с точки не сдвинулось.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:02
Re: Приватбанк
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:05
Re: Приватбанк
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