swan forever написав:И куда смотрит НБУ? Чего не обязует всех работать в одном режиме? Это ж не открытое отделение в выходные, но просто электронный оборот.
У кожного є свої відмінності у внутрішніх процесах. Є динозаври, які ще руками розбирають СЕПи, також там є нюанси з опер. днем, моніторингом і таке інше, тому усіх одразу перевести не вийде. Щоб мамонти не гальмували прогрес людства, фішку зробили добровільною. Тепер усе видове різноманіття добре проглядається.
Evgen написав:
swan forever написав:зелёное чучело сняло три гривны
Только что делал перевод внутри ПБ. У привата новая комиссия? Три грн списывает. Ни в 1% ни в 0,5% не вписывается. Смотрел на сайте тарифы по платежам через карты - вроде нет никакой новой комиссии.