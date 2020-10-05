RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8699870087018702
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:31

  swan forever написав:И куда смотрит НБУ? Чего не обязует всех работать в одном режиме? Это ж не открытое отделение в выходные, но просто электронный оборот.

У кожного є свої відмінності у внутрішніх процесах. Є динозаври, які ще руками розбирають СЕПи, також там є нюанси з опер. днем, моніторингом і таке інше, тому усіх одразу перевести не вийде. Щоб мамонти не гальмували прогрес людства, фішку зробили добровільною. Тепер усе видове різноманіття добре проглядається.

  Evgen написав:
  swan forever написав:зелёное чучело сняло три гривны

Только что делал перевод внутри ПБ. У привата новая комиссия? Три грн списывает. Ни в 1% ни в 0,5% не вписывается. Смотрел на сайте тарифы по платежам через карты - вроде нет никакой новой комиссии.

Він слав з рахунку ФОП - там інші тарифи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 18.08.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:55

Клієнти ПриватБанку будуть проводити верифікацію за два кліка через додаток Дія
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 18.08.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:42

Re: Приватбанк

  klug написав:Він слав з рахунку ФОП - там інші тарифи.

Он - может быть, а я то - нет. Я про свою комиссию...
Evgen
 
Повідомлень: 611
З нами з: 12.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:04

  Evgen написав:
  klug написав:Він слав з рахунку ФОП - там інші тарифи.

Он - может быть, а я то - нет. Я про свою комиссию...

Якщо відправляли на рахунок ЮО як оплату за товари чи послуги, то комісія 3 грн. (бездоговірний платіж) як на рахунки ззовні, так і всередині Привату
Sanio
 
Повідомлень: 918
З нами з: 03.09.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:28

Re: Приватбанк

  Sanio написав:Якщо відправляли на рахунок ЮО як оплату за товари чи послуги

За товари та послуги, но ФОПу. Возможно, теперь и на счета ФОП комиссия, но опять таки, в тарифах на платежи я нашел только упоминание о юридических лицах, а не ФОПах.
Evgen
 
Повідомлень: 611
З нами з: 12.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:04

  Evgen написав:
  Sanio написав:Якщо відправляли на рахунок ЮО як оплату за товари чи послуги

За товари та послуги, но ФОПу. Возможно, теперь и на счета ФОП комиссия, но опять таки, в тарифах на платежи я нашел только упоминание о юридических лицах, а не ФОПах.

При стягненні комісії не проводиться глибокий аналіз із запитами у податкову. Алгоритм простий: платіж з картки фіз. особи на рахунки 2600 - 3 грн, на 2620 - 0,5% (мін. 5 грн)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 18.08.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 01:38

  klug написав:
  Evgen написав:
  Sanio написав:Якщо відправляли на рахунок ЮО як оплату за товари чи послуги

За товари та послуги, но ФОПу. Возможно, теперь и на счета ФОП комиссия, но опять таки, в тарифах на платежи я нашел только упоминание о юридических лицах, а не ФОПах.

При стягненні комісії не проводиться глибокий аналіз із запитами у податкову. Алгоритм простий: платіж з картки фіз. особи на рахунки 2600 - 3 грн, на 2620 - 0,5% (мін. 5 грн)

Саме так - банк не аналізує отримувач ЮО чи ФОП - всі платежі на рахунки 2600 з картки фіз. особи 3 грн. (або 1 грн. - якщо платіж договірний)
Sanio
 
Повідомлень: 918
З нами з: 03.09.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8699870087018702
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.