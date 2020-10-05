Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:31
swan forever написав:
И куда смотрит НБУ? Чего не обязует всех работать в одном режиме? Это ж не открытое отделение в выходные, но просто электронный оборот.
У кожного є свої відмінності у внутрішніх процесах. Є динозаври, які ще руками розбирають СЕПи, також там є нюанси з опер. днем, моніторингом і таке інше, тому усіх одразу перевести не вийде. Щоб мамонти не гальмували прогрес людства, фішку зробили добровільною. Тепер усе видове різноманіття добре проглядається.
Evgen написав: swan forever написав:
зелёное чучело сняло три гривны
Только что делал перевод внутри ПБ. У привата новая комиссия? Три грн списывает. Ни в 1% ни в 0,5% не вписывается. Смотрел на сайте тарифы по платежам через карты - вроде нет никакой новой комиссии.
Він слав з рахунку ФОП - там інші тарифи.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:55
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klug
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Додано: Пон 05 жов, 2020 16:42
klug написав:
Він слав з рахунку ФОП - там інші тарифи.
Он - может быть, а я то - нет. Я про свою комиссию...
Evgen
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:04
Evgen написав: klug написав:
Він слав з рахунку ФОП - там інші тарифи.
Он - может быть, а я то - нет. Я про свою комиссию...
Якщо відправляли на рахунок ЮО як оплату за товари чи послуги, то комісія 3 грн. (бездоговірний платіж) як на рахунки ззовні, так і всередині Привату
Sanio
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:28
Sanio написав:
Якщо відправляли на рахунок ЮО як оплату за товари чи послуги
За товари та послуги, но ФОПу. Возможно, теперь и на счета ФОП комиссия, но опять таки, в тарифах на платежи я нашел только упоминание о юридических лицах, а не ФОПах.
Evgen
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:04
Evgen написав: Sanio написав:
Якщо відправляли на рахунок ЮО як оплату за товари чи послуги
За товари та послуги, но ФОПу. Возможно, теперь и на счета ФОП комиссия, но опять таки, в тарифах на платежи я нашел только упоминание о юридических лицах, а не ФОПах.
При стягненні комісії не проводиться глибокий аналіз із запитами у податкову. Алгоритм простий: платіж з картки фіз. особи на рахунки 2600 - 3 грн, на 2620 - 0,5% (мін. 5 грн)
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klug
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Додано: Вів 06 жов, 2020 01:38
klug написав: Evgen написав: Sanio написав:
Якщо відправляли на рахунок ЮО як оплату за товари чи послуги
За товари та послуги, но ФОПу. Возможно, теперь и на счета ФОП комиссия, но опять таки, в тарифах на платежи я нашел только упоминание о юридических лицах, а не ФОПах.
При стягненні комісії не проводиться глибокий аналіз із запитами у податкову. Алгоритм простий: платіж з картки фіз. особи на рахунки 2600 - 3 грн, на 2620 - 0,5% (мін. 5 грн)
Саме так - банк не аналізує отримувач ЮО чи ФОП - всі платежі на рахунки 2600 з картки фіз. особи 3 грн. (або 1 грн. - якщо платіж договірний)
Sanio
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