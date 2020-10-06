swan forever написав:И куда смотрит НБУ? Чего не обязует всех работать в одном режиме? Это ж не открытое отделение в выходные, но просто электронный оборот.
У кожного є свої відмінності у внутрішніх процесах. Є динозаври, які ще руками розбирають СЕПи, також там є нюанси з опер. днем, моніторингом і таке інше, тому усіх одразу перевести не вийде. Щоб мамонти не гальмували прогрес людства, фішку зробили добровільною. Тепер усе видове різноманіття добре проглядається.
Evgen написав:
swan forever написав:зелёное чучело сняло три гривны
Только что делал перевод внутри ПБ. У привата новая комиссия? Три грн списывает. Ни в 1% ни в 0,5% не вписывается. Смотрел на сайте тарифы по платежам через карты - вроде нет никакой новой комиссии.
Slx написав:а заявление на безготівкову форму еще не засчиталось?
тре радуватись , на опальвальний период пересчитают автоматом - без визитов, справок, заявлений и деклараций. а може..... то доплата по пенсии из ПФ. Посмотрите в кабинете на портале ПФУ, там долженбыть/есть перерасчет. Зайти можно по ключу от Привата .
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MASolomko написав:swan forever, проблема в том, что не банки подключены к режиму СЭП НБУ 23/7. Если хоть одна из сторон не поддерживает этот режим, то всё уходит по старинке в операционное время.
Приват мог деньги фактически отправить и они осели на счетах НБУ, ждите захода сегодня на КОКО (если данные были правильно введены).
ps У физлиц СЭП уходит на следующий день и до этого времени можно его отменить. У ФОП и юрлиц — сразу...
А может у привата и не уходит пока в выходные. В сб от юрика слал пришло в альфу в пн. Хотя в рабочие дни и в 22 уходит/приходит. Заметил, что хоть оплата как бы прошла (и смс была), но остаток по счету не менялся, хотя проводка в выписке была как бы проведена. Запилил тему по этому вопросу: viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506