У вихідні Приват не відправляє СЕПи від ЮО - лише у будні з 8.30 до 23.45, а платежі, які підлягають перевірці - лише до 20 год., а ті, що після 20 год., то відправляються наступного робочого дня після 8.30
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 01:05
У вихідні Приват не відправляє СЕПи від ЮО - лише у будні з 8.30 до 23.45, а платежі, які підлягають перевірці - лише до 20 год., а ті, що після 20 год., то відправляються наступного робочого дня після 8.30
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