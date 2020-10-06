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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8700870187028703
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 01:05

  ol_zy написав:А может у привата и не уходит пока в выходные. В сб от юрика слал пришло в альфу в пн. Хотя в рабочие дни и в 22 уходит/приходит.

У вихідні Приват не відправляє СЕПи від ЮО - лише у будні з 8.30 до 23.45, а платежі, які підлягають перевірці - лише до 20 год., а ті, що після 20 год., то відправляються наступного робочого дня після 8.30
Sanio
 
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