У вихідні Приват не відправляє СЕПи від ЮО - лише у будні з 8.30 до 23.45, а платежі, які підлягають перевірці - лише до 20 год., а ті, що після 20 год., то відправляються наступного робочого дня після 8.30
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 01:05
У вихідні Приват не відправляє СЕПи від ЮО - лише у будні з 8.30 до 23.45, а платежі, які підлягають перевірці - лише до 20 год., а ті, що після 20 год., то відправляються наступного робочого дня після 8.30
Додано: Сер 07 жов, 2020 03:41
порізали ліміт
Доброго дня!
Якого дідка ви ріжете ліміт клієнту у якого в монобанку 120 к ліміту?
Дуже потрібна оплата частинами. вона у вас найвигідніша
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:04
Это не мы
Учитывая, что Вы в последнее время обращались в несколько банков за кредитками, Приватбанк мог посчитать, что это неспроста.
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:56
После того, как я "попросил" у примата повышения кредитного лимита до 75к (на самом деле не я, а кура без моего ведома), другие банки тоже решили, что это неспроста, но отреагировали иначе. В тот же день Альфа звонила и напаривала кредитку, а на следующий день был звонок от Моно. При этом в Альфе у меня только дебетки, а клиентом Моно/Универсала/Таса я вообще никогда не был.
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:04
Re: Приватбанк
В случае с b555 он просил в других банках и не дали, а теперь и в Привате срезали. То ли Приват посмотрел на запросы и срезал, то ли есть еще какая-то причина, по которой и другие не дали и Приват срезал.
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