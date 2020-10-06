RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8700870187028703
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 01:05

  ol_zy написав:А может у привата и не уходит пока в выходные. В сб от юрика слал пришло в альфу в пн. Хотя в рабочие дни и в 22 уходит/приходит.

У вихідні Приват не відправляє СЕПи від ЮО - лише у будні з 8.30 до 23.45, а платежі, які підлягають перевірці - лише до 20 год., а ті, що після 20 год., то відправляються наступного робочого дня після 8.30
Sanio
 
Повідомлень: 920
З нами з: 03.09.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 03:41

порізали ліміт

Доброго дня!
Якого дідка ви ріжете ліміт клієнту у якого в монобанку 120 к ліміту?
Дуже потрібна оплата частинами. вона у вас найвигідніша
b555
 
Повідомлень: 7
З нами з: 23.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:04

  b555 написав:Якого дідка ви ріжете ліміт клієнту у якого в монобанку 120 к ліміту?

Это не мы :)
Учитывая, что Вы в последнее время обращались в несколько банков за кредитками, Приватбанк мог посчитать, что это неспроста.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 31.07.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:56

  ingtrans написав:
  b555 написав:Якого дідка ви ріжете ліміт клієнту у якого в монобанку 120 к ліміту?

Это не мы :)
Учитывая, что Вы в последнее время обращались в несколько банков за кредитками, Приватбанк мог посчитать, что это неспроста.

После того, как я "попросил" у примата повышения кредитного лимита до 75к (на самом деле не я, а кура без моего ведома), другие банки тоже решили, что это неспроста, но отреагировали иначе. В тот же день Альфа звонила и напаривала кредитку, а на следующий день был звонок от Моно. При этом в Альфе у меня только дебетки, а клиентом Моно/Универсала/Таса я вообще никогда не был.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 203
З нами з: 12.10.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:04

Re: Приватбанк

  Julio написав:После того, как я "попросил" у примата повышения кредитного лимита

В случае с b555 он просил в других банках и не дали, а теперь и в Привате срезали. То ли Приват посмотрел на запросы и срезал, то ли есть еще какая-то причина, по которой и другие не дали и Приват срезал.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 31.07.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8700870187028703
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ramaz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1622)
07.10.2020 09:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.