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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8700870187028703
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 01:05

  ol_zy написав:А может у привата и не уходит пока в выходные. В сб от юрика слал пришло в альфу в пн. Хотя в рабочие дни и в 22 уходит/приходит.

У вихідні Приват не відправляє СЕПи від ЮО - лише у будні з 8.30 до 23.45, а платежі, які підлягають перевірці - лише до 20 год., а ті, що після 20 год., то відправляються наступного робочого дня після 8.30
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 03:41

порізали ліміт

Доброго дня!
Якого дідка ви ріжете ліміт клієнту у якого в монобанку 120 к ліміту?
Дуже потрібна оплата частинами. вона у вас найвигідніша
b555
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:04

  b555 написав:Якого дідка ви ріжете ліміт клієнту у якого в монобанку 120 к ліміту?

Это не мы :)
Учитывая, что Вы в последнее время обращались в несколько банков за кредитками, Приватбанк мог посчитать, что это неспроста.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:56

  ingtrans написав:
  b555 написав:Якого дідка ви ріжете ліміт клієнту у якого в монобанку 120 к ліміту?

Это не мы :)
Учитывая, что Вы в последнее время обращались в несколько банков за кредитками, Приватбанк мог посчитать, что это неспроста.

После того, как я "попросил" у примата повышения кредитного лимита до 75к (на самом деле не я, а кура без моего ведома), другие банки тоже решили, что это неспроста, но отреагировали иначе. В тот же день Альфа звонила и напаривала кредитку, а на следующий день был звонок от Моно. При этом в Альфе у меня только дебетки, а клиентом Моно/Универсала/Таса я вообще никогда не был.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:04

Re: Приватбанк

  Julio написав:После того, как я "попросил" у примата повышения кредитного лимита

В случае с b555 он просил в других банках и не дали, а теперь и в Привате срезали. То ли Приват посмотрел на запросы и срезал, то ли есть еще какая-то причина, по которой и другие не дали и Приват срезал.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:47

Re: Приватбанк

Внимание! При оплате коммуналки в нексте с уни за кредитные пытается после подтверждения дополнительно снять комиссию 3%!!! Чат уже 40 минут занимается вопросом. Оплата шла по шаблону в том месяце все еще было гуд. При формировании платежа везде написано за кредитные без комиссии и 1грн за платеж. А после подтверждения и обработки идет отказ и в отказе появляется вот та комиссия 3%. Хорошо что на карте было ровно на оплату доступно.
З.ы. интересно это только по моей конторе или массово?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:53

Re: Приватбанк

ol_zy, лимит не превысили?
За платежами на адресу комунальних і телекомунікаційних компаній на суму до 10 000 грн на місяць комісія за використання кредитних коштів НЕ стягується.

https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:34

  MASolomko написав:ol_zy, лимит не превысили?
За платежами на адресу комунальних і телекомунікаційних компаній на суму до 10 000 грн на місяць комісія за використання кредитних коштів НЕ стягується.

https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi

После более часа с горячкой выяснилось, что поменяли правила, теперь 10К на аккаунт всего на комуналку.
Если вы оплатили 10К за свои или даже с других карт, то с приватовской уни вы уже коммуналку платите с комиссией за кредитные. Раньше (еще в прошлом месяце) другие платежи не учитывались.
з.ы. при этом эту комиссию в 3% вы нигде в нексте не увидите ни на каком этапе, только уже по факту. А вот если через старую версию платить то в корзине перед подтверждением эта комиссия нарисуется.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:12

  ol_zy написав:После более часа с горячкой выяснилось, что поменяли правила, теперь 10К на аккаунт всего на комуналку.

как оно там говорится? -- #зеленелайно и #ніколизнов? -- спасибо за еще одно подтверждение...
_hunter
 
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