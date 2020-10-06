Додано: Сер 07 жов, 2020 13:34

MASolomko написав: ol_zy, лимит не превысили?

За платежами на адресу комунальних і телекомунікаційних компаній на суму до 10 000 грн на місяць комісія за використання кредитних коштів НЕ стягується.

https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi ol_zy, лимит не превысили?

После более часа с горячкой выяснилось, что поменяли правила, теперь 10К на аккаунт всего на комуналку.Если вы оплатили 10К за свои или даже с других карт, то с приватовской уни вы уже коммуналку платите с комиссией за кредитные. Раньше (еще в прошлом месяце) другие платежи не учитывались.з.ы. при этом эту комиссию в 3% вы нигде в нексте не увидите ни на каком этапе, только уже по факту. А вот если через старую версию платить то в корзине перед подтверждением эта комиссия нарисуется.