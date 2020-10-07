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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:45
vpchelko написав:
На счет комиссий и т.п. банк начал сливаться еще до прихватизации.
Что-то я этого не заметил, пара КДВ + Уни давала полностью бесплатное пополнение и снятие в те времена, комиссии были только за свифты, причем конские, такие и остались, хотя удивляться уже нечему.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:49
Maksi2 написав: vpchelko написав:
На счет комиссий и т.п. банк начал сливаться еще до прихватизации.
Что-то я этого не заметил, пара КДВ + Уни давала полностью бесплатное пополнение и снятие в те времена, комиссии были только за свифты, ну так они и логичны.
Пара Мій Комфорт Мій рахунок працювала так в Моєму банку.
А зараз троха змінили тарифи (ВВЕЛИ ліміти на зняття)...але це нюанси.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:38
Maksi2 написав:
комиссии были только за свифты, причем конские, такие и остались, хотя удивляться уже нечему.
чому конскіє, в ПБ вони якраз одні з найнижчих (на нормальних сумах звісно) - 5К і далі
ну а 100 баксів переводити свіфтом себе не любити
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