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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8701870287038704
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:58

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Вам не кажется что топовый банк с самым лучшим сервисом в стране при Коломойском, после национализации намеренно сливают и пускают под откос? При чем удавочку на шее клиентов затягивают введением каждой новой комиссии. Пишут что ощад по картам на втором, а Универсал на третьем месте. Есть и другие тигипко банки. Приват сливают им на радость походу. :mrgreen:

На счет комиссий и т.п. банк начал сливаться еще до прихватизации.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:45

  vpchelko написав:На счет комиссий и т.п. банк начал сливаться еще до прихватизации.

Что-то я этого не заметил, пара КДВ + Уни давала полностью бесплатное пополнение и снятие в те времена, комиссии были только за свифты, причем конские, такие и остались, хотя удивляться уже нечему.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:49

  Maksi2 написав:
  vpchelko написав:На счет комиссий и т.п. банк начал сливаться еще до прихватизации.

Что-то я этого не заметил, пара КДВ + Уни давала полностью бесплатное пополнение и снятие в те времена, комиссии были только за свифты, ну так они и логичны.

Пара Мій Комфорт Мій рахунок працювала так в Моєму банку.
А зараз троха змінили тарифи (ВВЕЛИ ліміти на зняття)...але це нюанси.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:38

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:комиссии были только за свифты, причем конские, такие и остались, хотя удивляться уже нечему.


чому конскіє, в ПБ вони якраз одні з найнижчих (на нормальних сумах звісно) - 5К і далі
ну а 100 баксів переводити свіфтом себе не любити
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:03

  _hunter написав:
  ol_zy написав:После более часа с горячкой выяснилось, что поменяли правила, теперь 10К на аккаунт всего на комуналку.

как оно там говорится? -- #зеленелайно и #ніколизнов? -- спасибо за еще одно подтверждение...

причем - это бред от гарячки, я же мог платить без авторизации чужими картами и тогда это бы уже не шло в зачет аккаунта. Просто при авторизации шаблон уже готовый, а без надо каждый раз компанию выбирать. Хотя в начале когда ввели новые лимиты без авторизации не пускало более 5000 оплатить (хотя писало от 14999 нужна авторизация). Ну попробуем по другому.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:12

  greenozon написав:
  Maksi2 написав:комиссии были только за свифты, причем конские, такие и остались, хотя удивляться уже нечему.


чому конскіє, в ПБ вони якраз одні з найнижчих (на нормальних сумах звісно) - 5К і далі
ну а 100 баксів переводити свіфтом себе не любити

Були часи що і сотку доводилось переводити, бо інакших варіантів на той час ще не було.
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