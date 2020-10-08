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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:45
vpchelko написав:
На счет комиссий и т.п. банк начал сливаться еще до прихватизации.
Что-то я этого не заметил, пара КДВ + Уни давала полностью бесплатное пополнение и снятие в те времена, комиссии были только за свифты, причем конские, такие и остались, хотя удивляться уже нечему.
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Maksi2
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:49
Maksi2 написав: vpchelko написав:
На счет комиссий и т.п. банк начал сливаться еще до прихватизации.
Что-то я этого не заметил, пара КДВ + Уни давала полностью бесплатное пополнение и снятие в те времена, комиссии были только за свифты, ну так они и логичны.
Пара Мій Комфорт Мій рахунок працювала так в Моєму банку.
А зараз троха змінили тарифи (ВВЕЛИ ліміти на зняття)...але це нюанси.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:38
Maksi2 написав:
комиссии были только за свифты, причем конские, такие и остались, хотя удивляться уже нечему.
чому конскіє, в ПБ вони якраз одні з найнижчих (на нормальних сумах звісно) - 5К і далі
ну а 100 баксів переводити свіфтом себе не любити
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greenozon
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:03
_hunter написав: ol_zy написав:
После более часа с горячкой выяснилось, что поменяли правила, теперь 10К на аккаунт всего на комуналку.
как оно там говорится? -- #зеленелайно и #ніколизнов? -- спасибо за еще одно подтверждение...
причем - это бред от гарячки, я же мог платить без авторизации чужими картами и тогда это бы уже не шло в зачет аккаунта. Просто при авторизации шаблон уже готовый, а без надо каждый раз компанию выбирать. Хотя в начале когда ввели новые лимиты без авторизации не пускало более 5000 оплатить (хотя писало от 14999 нужна авторизация). Ну попробуем по другому.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:12
greenozon написав: Maksi2 написав:
комиссии были только за свифты, причем конские, такие и остались, хотя удивляться уже нечему.
чому конскіє, в ПБ вони якраз одні з найнижчих (на нормальних сумах звісно) - 5К і далі
ну а 100 баксів переводити свіфтом себе не любити
Були часи що і сотку доводилось переводити, бо інакших варіантів на той час ще не було.
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Maksi2
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:42
В прошлом месяце решил уменьшить кредитную нагрузку и порезал (сам) лимиты сразу в 3х банках: Привате (на 10000), А-банке(на 12000), Идее (на 18000).
Только что захожу в Приват, а там просьба "актуализировать документы".
Сижу и думаю: это связано с моими действиями или просто время пришло?
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Искатель
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:55
Искатель написав:
Только что захожу в Приват, а там просьба "актуализировать документы".
Сижу и думаю: это связано с моими действиями или просто время пришло?
раньше вроде было нужно раз в три года актуализировать доки. Ну или если возраст 24/45 лет
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Kalgan
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