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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:44
Искатель написав:
,
Там еще внизу была ссылка на "предоставить документы о происхождении средств".
,
а присобачить дает только 1 листик
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