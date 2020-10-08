а присобачить дает только 1 листик
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:44
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:33
а шо понимать
по тундре, по железной дороге, где мчится поезд
воркута-ленинград
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:28
Ладно, сменим тему.
Кто-нибудь недавно платил коммуналку?
Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?
В прошлом месяце все было нормально, а в этом - не пускает, и все. Причем попытки ввести что-либо - выбрасывает: "По этой квартире 0 счетчиков", т.е. левые цифры тоже не катят.
Фигня какая-то...
Да, плачу, естественно, через Некст
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