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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:44
Искатель написав:
,
Там еще внизу была ссылка на "предоставить документы о происхождении средств".
,
а присобачить дает только 1 листик
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J
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:33
а шо понимать
по тундре, по железной дороге, где мчится поезд
воркута-ленинград
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v57
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:28
Ладно, сменим тему.
Кто-нибудь недавно платил коммуналку?
Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?
В прошлом месяце все было нормально, а в этом - не пускает, и все. Причем попытки ввести что-либо - выбрасывает: "По этой квартире 0 счетчиков", т.е. левые цифры тоже не катят.
Фигня какая-то...
Да, плачу, естественно, через Некст
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Искатель
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:31
Искатель написав:
Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?
А "горячка" что говорит?
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_hunter
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:41
_hunter написав: Искатель написав:
Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?
А "горячка" что говорит?
"Попробуйте заплатить в старой версии Приват24". Что они еще могут сказать.
А мне зачем старая версия? Там же Сибасом не заплатишь без комиссии...
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Искатель
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:46
Искатель написав: _hunter написав: Искатель написав:
Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?
А "горячка" что говорит?
"Попробуйте заплатить в старой версии Приват24". Что они еще могут сказать.
А мне зачем старая версия? Там же Сибасом не заплатишь без комиссии...
А на это они что говорят?
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_hunter
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:48
_hunter написав: Искатель написав:
"Попробуйте заплатить в старой версии Приват24". Что они еще могут сказать.
А мне зачем старая версия? Там же Сибасом не заплатишь без комиссии...
А на это они что говорят?
Неужели Вы думаете, что истинный свинорыл будет палить схему, пусть даже и перед тупой поддержкой Привата?
Короче, создали заявку.
Я думаю, это просто очередной глюк Некста, и через время все будет нормально.
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Искатель
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