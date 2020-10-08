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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8702870387048705
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:44

  Искатель написав:,
:) Там еще внизу была ссылка на "предоставить документы о происхождении средств".
,

а присобачить дает только 1 листик :mrgreen:
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:33

а шо понимать
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:28

Ладно, сменим тему.
Кто-нибудь недавно платил коммуналку?

Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?
В прошлом месяце все было нормально, а в этом - не пускает, и все. Причем попытки ввести что-либо - выбрасывает: "По этой квартире 0 счетчиков", т.е. левые цифры тоже не катят.
Фигня какая-то...

Да, плачу, естественно, через Некст :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:31

  Искатель написав:Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?

А "горячка" что говорит?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:41

  _hunter написав:
  Искатель написав:Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?

А "горячка" что говорит?

"Попробуйте заплатить в старой версии Приват24". Что они еще могут сказать.

А мне зачем старая версия? Там же Сибасом не заплатишь без комиссии...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:46

  Искатель написав:
  _hunter написав:
  Искатель написав:Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?

А "горячка" что говорит?

"Попробуйте заплатить в старой версии Приват24". Что они еще могут сказать.

А мне зачем старая версия? Там же Сибасом не заплатишь без комиссии...

А на это они что говорят?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:48

  _hunter написав:
  Искатель написав:"Попробуйте заплатить в старой версии Приват24". Что они еще могут сказать.

А мне зачем старая версия? Там же Сибасом не заплатишь без комиссии...

А на это они что говорят?


Неужели Вы думаете, что истинный свинорыл будет палить схему, пусть даже и перед тупой поддержкой Привата?
Короче, создали заявку.
Я думаю, это просто очередной глюк Некста, и через время все будет нормально.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:25

  Искатель написав:Ладно, сменим тему.
Кто-нибудь недавно платил коммуналку?

Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?
В прошлом месяце все было нормально, а в этом - не пускает, и все. Причем попытки ввести что-либо - выбрасывает: "По этой квартире 0 счетчиков", т.е. левые цифры тоже не катят.
Фигня какая-то...

Да, плачу, естественно, через Некст :)

Ну не знаю, ставлю любые показания счётчика, например предыдущее 1, текущие - 2, но обязательно по нарастающей и всё. Системе этого достаточно
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:06

"Новий процесиг"

У період перезавантаження процесингового центру, 11 жовтня з 00-30 і до 07-30 годин ранку, банк короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

https://privatbank.ua/news/2020/10/9/1307
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:28

  klug написав:
У період перезавантаження процесингового центру, 11 жовтня з 00-30 і до 07-30 годин ранку, банк короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

https://privatbank.ua/news/2020/10/9/1307

Укрсиб тоже на это же время анонсирует технические работы. Соупадение?

В зв'язку з оновленням систем Банку з 23:00 10.10.2020 до 08:00 11.10.2020 можливі короткострокові переривання в роботі UKRSIB online
Ferlakur
 
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