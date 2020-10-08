Ладно, сменим тему. Кто-нибудь недавно платил коммуналку?
Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет? В прошлом месяце все было нормально, а в этом - не пускает, и все. Причем попытки ввести что-либо - выбрасывает: "По этой квартире 0 счетчиков", т.е. левые цифры тоже не катят. Фигня какая-то...
Искатель написав:"Попробуйте заплатить в старой версии Приват24". Что они еще могут сказать.
А мне зачем старая версия? Там же Сибасом не заплатишь без комиссии...
А на это они что говорят?
Неужели Вы думаете, что истинный свинорыл будет палить схему, пусть даже и перед тупой поддержкой Привата? Короче, создали заявку. Я думаю, это просто очередной глюк Некста, и через время все будет нормально.
Искатель написав:Ладно, сменим тему. Кто-нибудь недавно платил коммуналку?
Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет? В прошлом месяце все было нормально, а в этом - не пускает, и все. Причем попытки ввести что-либо - выбрасывает: "По этой квартире 0 счетчиков", т.е. левые цифры тоже не катят. Фигня какая-то...
Да, плачу, естественно, через Некст
Ну не знаю, ставлю любые показания счётчика, например предыдущее 1, текущие - 2, но обязательно по нарастающей и всё. Системе этого достаточно
У період перезавантаження процесингового центру, 11 жовтня з 00-30 і до 07-30 годин ранку, банк короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.
У період перезавантаження процесингового центру, 11 жовтня з 00-30 і до 07-30 годин ранку, банк короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.