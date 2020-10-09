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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:29
Искатель написав:
Неужели Вы думаете, что истинный свинорыл будет палить схему, пусть даже и перед тупой поддержкой Привата?
Короче, создали заявку.
Я думаю, это просто очередной глюк Некста, и через время все будет нормально.
взяли и спалили тему...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:32
Кассандра написав: Искатель написав:
Ладно, сменим тему.
Кто-нибудь недавно платил коммуналку?
Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?
В прошлом месяце все было нормально, а в этом - не пускает, и все. Причем попытки ввести что-либо - выбрасывает: "По этой квартире 0 счетчиков", т.е. левые цифры тоже не катят.
Фигня какая-то...
Да, плачу, естественно, через Некст
Ну не знаю, ставлю любые показания счётчика, например предыдущее 1, текущие - 2, но обязательно по нарастающей и всё. Системе этого достаточно
по свету и газу я ставлю текущее = предыдущее и тоже все ок.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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