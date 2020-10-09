взяли и спалили тему...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:29
взяли и спалили тему...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:32
по свету и газу я ставлю текущее = предыдущее и тоже все ок.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:04
Колись Прихват у одному з таких анонсів писав, що ніч з суботи на неділю є найменш активною у розрізі кількості трансакцій, тому банки планують роботи на цей період. Чисто інтуїтивно, я б ставив, як на найменш активну, на ніч з неділі на понеділок, або ніч будь-якого робочого дня (крім п'ятниці), але, ймовірно, вони залишають неділю як резервний день, щоб технарі могли або відіспатися до понеділка і прийти на роботу у адекватному стані, або встигли виправити усі свої факапи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:17
Re: Приватбанк
все вірно, всі серйозні банки роблять оновлення своїх платформ по ночах
але цікаво стало хто саме це робить
адже звичні працівники в цей час "хропуть"
а студени в чаті в прольоті
+50грн !
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