Искатель написав:Неужели Вы думаете, что истинный свинорыл будет палить схему, пусть даже и перед тупой поддержкой Привата? Короче, создали заявку. Я думаю, это просто очередной глюк Некста, и через время все будет нормально.
Искатель написав:Ладно, сменим тему. Кто-нибудь недавно платил коммуналку?
Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет? В прошлом месяце все было нормально, а в этом - не пускает, и все. Причем попытки ввести что-либо - выбрасывает: "По этой квартире 0 счетчиков", т.е. левые цифры тоже не катят. Фигня какая-то...
Да, плачу, естественно, через Некст
Ну не знаю, ставлю любые показания счётчика, например предыдущее 1, текущие - 2, но обязательно по нарастающей и всё. Системе этого достаточно
по свету и газу я ставлю текущее = предыдущее и тоже все ок.
Колись Прихват у одному з таких анонсів писав, що ніч з суботи на неділю є найменш активною у розрізі кількості трансакцій, тому банки планують роботи на цей період. Чисто інтуїтивно, я б ставив, як на найменш активну, на ніч з неділі на понеділок, або ніч будь-якого робочого дня (крім п'ятниці), але, ймовірно, вони залишають неділю як резервний день, щоб технарі могли або відіспатися до понеділка і прийти на роботу у адекватному стані, або встигли виправити усі свої факапи.
klug написав:ніч з суботи на неділю є найменш активною у розрізі кількості трансакцій, тому банки планують роботи на цей період. Чисто інтуїтивно, я б ставив, як на найменш активну, на ніч з неділі на понеділок, або ніч будь-якого робочого дня (крім п'ятниці),
все вірно, всі серйозні банки роблять оновлення своїх платформ по ночах але цікаво стало хто саме це робить адже звичні працівники в цей час "хропуть" а студени в чаті в прольоті
klug написав: Колись Прихват у одному з таких анонсів писав, що ніч з суботи на неділю є найменш активною у розрізі кількості трансакцій, тому банки планують роботи на цей період. Чисто інтуїтивно, я б ставив, як на найменш активну, на ніч з неділі на понеділок, або ніч будь-якого робочого дня (крім п'ятниці), але, ймовірно, вони залишають неділю як резервний день, щоб технарі могли або відіспатися до понеділка і прийти на роботу у адекватному стані, або встигли виправити усі свої факапи.
Ну час то зрозуміло, а що день співпав? До речі, Укрсиб уже почав "технічні роботи", не дочекавшись заявленого часу, вже нічого не працює.
Заблокували картку під час мого перебування за кордоном. Про виїзд банк попередив, не перший раз виїжджаю. Купував проїзний в метро, купив успішно, прийшов дзвінок від ПБ, слухавку не взяв, бо роумінг. Зайшов в чат, там сказали оновити кодове слово у відділенні. Все, нічого не вдієш?