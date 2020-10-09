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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8703870487058706
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:29

  Искатель написав:Неужели Вы думаете, что истинный свинорыл будет палить схему, пусть даже и перед тупой поддержкой Привата?
Короче, создали заявку.
Я думаю, это просто очередной глюк Некста, и через время все будет нормально.

взяли и спалили тему...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:32

  Кассандра написав:
  Искатель написав:Ладно, сменим тему.
Кто-нибудь недавно платил коммуналку?

Как оплатить за воду, если требует ввода показаний счетчиков, а счетчиков в этой квартире нет?
В прошлом месяце все было нормально, а в этом - не пускает, и все. Причем попытки ввести что-либо - выбрасывает: "По этой квартире 0 счетчиков", т.е. левые цифры тоже не катят.
Фигня какая-то...

Да, плачу, естественно, через Некст :)

Ну не знаю, ставлю любые показания счётчика, например предыдущее 1, текущие - 2, но обязательно по нарастающей и всё. Системе этого достаточно

по свету и газу я ставлю текущее = предыдущее и тоже все ок.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:04

  Ferlakur написав:Соупадение?

Зображення

Колись Прихват у одному з таких анонсів писав, що ніч з суботи на неділю є найменш активною у розрізі кількості трансакцій, тому банки планують роботи на цей період. Чисто інтуїтивно, я б ставив, як на найменш активну, на ніч з неділі на понеділок, або ніч будь-якого робочого дня (крім п'ятниці), але, ймовірно, вони залишають неділю як резервний день, щоб технарі могли або відіспатися до понеділка і прийти на роботу у адекватному стані, або встигли виправити усі свої факапи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:17

Re: Приватбанк

  klug написав:ніч з суботи на неділю є найменш активною у розрізі кількості трансакцій, тому банки планують роботи на цей період. Чисто інтуїтивно, я б ставив, як на найменш активну, на ніч з неділі на понеділок, або ніч будь-якого робочого дня (крім п'ятниці),


все вірно, всі серйозні банки роблять оновлення своїх платформ по ночах
але цікаво стало хто саме це робить
адже звичні працівники в цей час "хропуть" :)
а студени в чаті в прольоті
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 11:57

  klug написав:
Колись Прихват у одному з таких анонсів писав, що ніч з суботи на неділю є найменш активною у розрізі кількості трансакцій, тому банки планують роботи на цей період. Чисто інтуїтивно, я б ставив, як на найменш активну, на ніч з неділі на понеділок, або ніч будь-якого робочого дня (крім п'ятниці), але, ймовірно, вони залишають неділю як резервний день, щоб технарі могли або відіспатися до понеділка і прийти на роботу у адекватному стані, або встигли виправити усі свої факапи.


Ну час то зрозуміло, а що день співпав? До речі, Укрсиб уже почав "технічні роботи", не дочекавшись заявленого часу, вже нічого не працює.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 11:59

Заблокували картку під час мого перебування за кордоном.
Про виїзд банк попередив, не перший раз виїжджаю.
Купував проїзний в метро, купив успішно, прийшов дзвінок від ПБ, слухавку не взяв, бо роумінг.
Зайшов в чат, там сказали оновити кодове слово у відділенні.
Все, нічого не вдієш?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:46

Re: Приватбанк

  TipTop написав:Все, нічого не вдієш?

Попробуйте пройти верификацию удаленно, выбравши в Чате "сделать фото телепоном"
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:56

Їм не підходить таке...
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 13:14

  ol_zy написав:
  Искатель написав:Неужели Вы думаете, что истинный свинорыл будет палить схему, пусть даже и перед тупой поддержкой Привата?
Короче, создали заявку.
Я думаю, это просто очередной глюк Некста, и через время все будет нормально.

взяли и спалили тему...

Да прям жир, а не тема)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:44

Re: Приватбанк

TipTop, зайдіть у веб-версію Приват24, там є якійсь повідомлення? Зайдіть у картку й подивиться щодо обмежень.

ps Коли ви подавали заявку не блокувати картку при виїзді закордон, то там же залишали місцевий номер телефону?
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MASolomko
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  #<1 ... 8703870487058706
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