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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8704870587068707
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:00

Зайшов з мобілки у вебверсію (некст), повідомлення ті ж самі
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:02

Зайшов у вебверсію(некст) з мобілки, повідомлення ті ж самі, як і в застосунку.
Телефон давав фінансовий український.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:17

  greenozon написав:
  klug написав:ніч з суботи на неділю є найменш активною у розрізі кількості трансакцій, тому банки планують роботи на цей період. Чисто інтуїтивно, я б ставив, як на найменш активну, на ніч з неділі на понеділок, або ніч будь-якого робочого дня (крім п'ятниці),


все вірно, всі серйозні банки роблять оновлення своїх платформ по ночах
але цікаво стало хто саме це робить
адже звичні працівники в цей час "хропуть" :)
а студени в чаті в прольоті

Хто на вашу думку "звичайні працівники" і до чого тут студенти? Думаєте, що перша лінія підтримки шиє POSи та банкомати, а секретарка голови правління оновлює АБС?
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:21

Re: Приватбанк

  klug написав:Хто на вашу думку "звичайні працівники" і до чого тут студенти? Думаєте, що перша лінія підтримки шиє POSи та банкомати, а секретарка голови правління оновлює АБС?


За ночь более 100 специалистов банка обновят процессинг и настроят работу всех связанных с операциями по картам систем и сервисов банка. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... se-373737/


Для свинорилів - нічого цікавого не появиться :mrgreen: .
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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