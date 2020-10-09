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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:00
Зайшов з мобілки у вебверсію (некст), повідомлення ті ж самі
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Додано: Суб 10 жов, 2020 15:02
Зайшов у вебверсію(некст) з мобілки, повідомлення ті ж самі, як і в застосунку.
Телефон давав фінансовий український.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 16:17
greenozon написав: klug написав:
ніч з суботи на неділю є найменш активною у розрізі кількості трансакцій, тому банки планують роботи на цей період. Чисто інтуїтивно, я б ставив, як на найменш активну, на ніч з неділі на понеділок, або ніч будь-якого робочого дня (крім п'ятниці),
все вірно, всі серйозні банки роблять оновлення своїх платформ по ночах
але цікаво стало хто саме це робить
адже звичні працівники в цей час "хропуть"
а студени в чаті в прольоті
Хто на вашу думку "звичайні працівники" і до чого тут студенти? Думаєте, що перша лінія підтримки шиє POSи та банкомати, а секретарка голови правління оновлює АБС?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 16:21
klug написав:
Хто на вашу думку "звичайні працівники" і до чого тут студенти? Думаєте, що перша лінія підтримки шиє POSи та банкомати, а секретарка голови правління оновлює АБС?
Для свинорилів - нічого цікавого не появиться
.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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