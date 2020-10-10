klug написав:ніч з суботи на неділю є найменш активною у розрізі кількості трансакцій, тому банки планують роботи на цей період. Чисто інтуїтивно, я б ставив, як на найменш активну, на ніч з неділі на понеділок, або ніч будь-якого робочого дня (крім п'ятниці),
все вірно, всі серйозні банки роблять оновлення своїх платформ по ночах але цікаво стало хто саме це робить адже звичні працівники в цей час "хропуть" а студени в чаті в прольоті
Хто на вашу думку "звичайні працівники" і до чого тут студенти? Думаєте, що перша лінія підтримки шиє POSи та банкомати, а секретарка голови правління оновлює АБС?
приват без обявления войны, взял и заблокировал все карты, на вопрос что за фигня, ответ в скрине с телефона. Кто сталкивался с таким? Пользую какрту для пополений, переводом, валюту не покупаю, оплата частями ну и иногда покупки за границей на али и т.д. в чате пишут идите в банк и пишите заявление на перевод денег в другой банк. На счету своих 14гр, и кред лимит 50к, плюс оплата частями на 25 к. Карту недавно по сроку перевыпустил, до этого была платная именная, сейчас обычная виза голд с чипом.
yoggik написав:приват без обявления войны, взял и заблокировал все карты, на вопрос что за фигня, ответ в скрине с телефона. Кто сталкивался с таким? Пользую какрту для пополений, переводом, валюту не покупаю, оплата частями ну и иногда покупки за границей на али и т.д. в чате пишут идите в банк и пишите заявление на перевод денег в другой банк. На счету своих 14гр, и кред лимит 50к, плюс оплата частями на 25 к. Карту недавно по сроку перевыпустил, до этого была платная именная, сейчас обычная виза голд с чипом.
Думаю в пополнениях дело,доки пох,заяву с айбаном другого банка надо
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.