Мизантрóп
у меня там оплата частями еше на 12 мес, интересно как с эти они предложат быть дальше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:45
Мизантрóп
у меня там оплата частями еше на 12 мес, интересно как с эти они предложат быть дальше
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:45
никому не верю
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:47
sens
есть несколько других надежных банков в кармане. Просто у привата есть плюшки типа цифровая подпись, которую я пользую. Ну такое, прицдется искать варианты другие
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:09
Re: Приватбанк
Зреагувала система безпеки. З Вами намагалися зв'язатися, але Ви не відповіли. Треба було надавати той номер, на який можна було отримати дзвінок.
Зайдіть у повную/стару веб-версію, і подивиться виписки за всіма платіжними картками щодо наявності цього щастя:
На території України це обмеження знімають тільки при відвіданні відділення, менеджер через із підтримкою розблоковує всі Ваші платіжні картки. У мобільному додатку й веб-версії next-Приват24 це "щастя" я не бачив.
Також, як варіант, перевірте у веб-версії next-Приват24 на сторінці
Треба штурмувати підтримку, наголошуйте їй про те, що Ви закордоном, заявку на користування карткою надавали, але не забезпечили себе зв'язком у роумінґу з українського номеру. Пропонуйте пройти необхідну ідентифікацію, навіть дзвінком на закордонний номер. Якщо будуть відмовляти, то стійте на тому, щоб передали запит на вищій рівень.
Також пишіть скаргу на help@pb.ua
ps Йще, як варіант, зробіть фінансовий номер забугорний. Нехай на нього дзвонять для проходження ідентифікації тощо.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 11 жов, 2020 08:43
Re: Приватбанк
Свинья со вчера голодная у всех свинопасов?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Нед 11 жов, 2020 10:40
Re: Приватбанк
Коллеги, с Привата на ПУМБ всегда быстро идёт или может быть не сразу? Сделал перевод на ПУМБ, уже минут 20 денег нет. Это нормально?
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:05
Andrew75 як переказували? СЕПом? Якщо так - зустрічайте вже завтра. Бо ви ж вляпались у #зеленелайно
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:09
Alien
А в кого нужно было вляпаться, чтобы СЭП сегодня прошел?
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:14
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