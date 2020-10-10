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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8705870687078708
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:45

Мизантрóп

у меня там оплата частями еше на 12 мес, интересно как с эти они предложат быть дальше
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:45

  yoggik написав:greenozon

уже пару лет как нет. Странно это все

Well come to Alfa or oschad
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:47

sens
есть несколько других надежных банков в кармане. Просто у привата есть плюшки типа цифровая подпись, которую я пользую. Ну такое, прицдется искать варианты другие
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:09

Re: Приватбанк

  TipTop написав:Телефон давав фінансовий український.
Зреагувала система безпеки. З Вами намагалися зв'язатися, але Ви не відповіли. Треба було надавати той номер, на який можна було отримати дзвінок.

  TipTop написав:Зайшов у вебверсію(некст) з мобілки, повідомлення ті ж самі, як і в застосунку.
Зайдіть у повную/стару веб-версію, і подивиться виписки за всіма платіжними картками щодо наявності цього щастя:Зображення

На території України це обмеження знімають тільки при відвіданні відділення, менеджер через із підтримкою розблоковує всі Ваші платіжні картки. У мобільному додатку й веб-версії next-Приват24 це "щастя" я не бачив.

  TipTop написав:Зайшов в чат, там сказали оновити кодове слово у відділенні.
Також, як варіант, перевірте у веб-версії next-Приват24 на сторінці https://next.privat24.ua/settings/profile наявність свого фінансового номеру, що рядом з немає ніяких повідомлень щодо обмежень.

  TipTop написав:Заблокували картку під час мого перебування за кордоном.
Про виїзд банк попередив, не перший раз виїжджаю.
...слухавку не взяв, бо роумінг.
Треба штурмувати підтримку, наголошуйте їй про те, що Ви закордоном, заявку на користування карткою надавали, але не забезпечили себе зв'язком у роумінґу з українського номеру. Пропонуйте пройти необхідну ідентифікацію, навіть дзвінком на закордонний номер. Якщо будуть відмовляти, то стійте на тому, щоб передали запит на вищій рівень.

Також пишіть скаргу на help@pb.ua

ps Йще, як варіант, зробіть фінансовий номер забугорний. Нехай на нього дзвонять для проходження ідентифікації тощо.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 08:43

Re: Приватбанк

Свинья со вчера голодная у всех свинопасов?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:40

Re: Приватбанк

Коллеги, с Привата на ПУМБ всегда быстро идёт или может быть не сразу? Сделал перевод на ПУМБ, уже минут 20 денег нет. Это нормально?
Andrew75
 
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есть перевод и есть перевод
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:05

  Andrew75 написав:Коллеги, с Привата на ПУМБ всегда быстро идёт или может быть не сразу? Сделал перевод на ПУМБ, уже минут 20 денег нет. Это нормально?

Andrew75 як переказували? СЕПом? Якщо так - зустрічайте вже завтра. Бо ви ж вляпались у #зеленелайно :evil:
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:09

Alien
А в кого нужно было вляпаться, чтобы СЭП сегодня прошел?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:14

  Alien написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, с Привата на ПУМБ всегда быстро идёт или может быть не сразу? Сделал перевод на ПУМБ, уже минут 20 денег нет. Это нормально?

Andrew75 як переказували? СЕПом? Якщо так - зустрічайте вже завтра. Бо ви ж вляпались у #зеленелайно :evil:

Не СЕПом. По червоній стежці.
Andrew75
 
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