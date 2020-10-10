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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8706870787088709
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:39

Andrew75, смиренно чекайте.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:55

Re: Приватбанк

  Andrew75 написав:Это нормально?
Не нормально.
Но Приват сегодня же ночью работы проводил viewtopic.php?p=5074530#p5074530, не отошёл что ли :D

Даже выше писали, что свинка голодная... Поэтому ждать придётся.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:20

Re: Приватбанк

Свиньи уже сыты.Бэкапилось,синхронилось видать
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:30

  ingtrans написав:Alien
А в кого нужно было вляпаться, чтобы СЭП сегодня прошел?

Ну особисто я вважаю, що взагалі СЕП в неробочий час - це нічим не виправданий підвищенний ризик не отримання коштів. Тут або відправник загальмує, або отримувач протупить і все буде в рамках триденного терміну на переказ дозволених законодавством. Тому ще жодного разу з ним не експериментував. Дяка Богу є багацько інших методів переказу коштів - усілякі стежини, р2р, с2а та ін. Ну а #зеленелайно з огляду на його реноме взагалі використую лише у екстрених випадках коли треба отримати кошти від когось, хто крім цього... нічим більше не користується
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:32

Re: Приватбанк

  Alien написав:Ну особисто я вважаю, що взагалі СЕП в неробочий час - це нічим не виправданий підвищенний ризик не отримання коштів.

Вот именно, и Приватбанк здесь ни при чем.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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